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Растёт число жертв мощного наводнения в Индонезии

17.03.2019 16:05 — Разное | СТВ  
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Новости Индонезии. На востоке страны растет число жертв наводнения. Погибли более 60 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще свыше 20 пострадали.

Растёт число жертв мощного наводнения в Индонезии

Десятки местных жителей числятся пропавшими без вести. Из-за удара стихии повреждены жилые дома и несколько мостов. Закрыты многие дороги. Это затрудняет работу спасателей.

Растёт число жертв мощного наводнения в Индонезии

Причиной наводнения стали сильные дожди, которые прошли накануне.
 
 
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Новости Индонезии. На востоке страны растет число жертв наводнения. Погибли более 60 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще свыше 20 пострадали. ...
 
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