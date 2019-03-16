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Выложила всего 6 дней назад. Игорь Николаев показал одно из последних фото Юлии Началовой
Новости России. Игорь Николаев показал одно из последних фото Юлии Началовой, опубликованных в сети.
Снимок и пост певец разместил на своей странице в Instagram.
Игорь Николаев:
Юлия Началова
Популярность к Юлии Началовой пришла еще в детстве. На ее счету – семь альбомов.
Какой была жизнь и карьера певицы
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Новости России. Игорь Николаев показал одно из последних фото Юлии Началовой, опубликованных в сети. Снимок и пост певец разместил на своей странице в Instagram. ...
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