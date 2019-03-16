Трёх человек отпустили, но задержали нового подозреваемого в теракте в Новой Зеландии

Новости Новой Зеландии. Новые подробности нападения на мечети в Новой Зеландии. Власти страны получили манифест от террориста за девять минут до атаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Однако в заявлении не было конкретики: ни адресов объектов нападения, ни других уточнений. Письмо было сразу же передано в службу безопасности.





Тем временем, из четырех задержанных – троих признали непричастными к стрельбе и отпустили. Однако в ходе расследования был взят под стражу новый фигурант дела. Сейчас с ним работают следователи.





Между тем, администрация Facebook уже удалила не менее полутора миллионов видеозаписей нападения, размещённых в соцсети по всему миру.