|
В Словакии пройдёт второй тур президентских выборов
Новости Словакии. Второй тур запланирован на 30 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На данный момент в гонке за высший пост в стране лидирует юрист Зузана Чапутова. В первом туре она набрала чуть больше 40 % голосов избирателей. В своей предвыборной программе политик обещала бороться с коррупцией.
На втором месте – с большим отставанием от лидера – кандидат от правящей партии. Третий результат – у бывшего главы Верховного суда Словакии. Явка избирателей составила 46%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Словакии. Второй тур запланирован на 30 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент в гонке за высший пост в стране лидирует...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)