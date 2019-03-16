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В Словакии пройдёт второй тур президентских выборов

17.03.2019 15:54 — Разное | СТВ  
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Новости Словакии. Второй тур запланирован на 30 марта,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Словакии пройдёт второй тур президентских выборов

На данный момент в гонке за высший пост в стране лидирует юрист Зузана Чапутова. В первом туре она набрала чуть больше 40 % голосов избирателей. В своей предвыборной программе политик обещала бороться с коррупцией.

В Словакии пройдёт второй тур президентских выборов

На втором месте – с большим отставанием от лидера – кандидат от правящей партии. Третий результат – у бывшего главы Верховного суда Словакии. Явка избирателей составила 46%.
 
 
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Новости Словакии. Второй тур запланирован на 30 марта,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент в гонке за высший пост в стране лидирует...
 
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