В Словакии пройдёт второй тур президентских выборов

Новости Словакии. Второй тур запланирован на 30 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





На данный момент в гонке за высший пост в стране лидирует юрист Зузана Чапутова. В первом туре она набрала чуть больше 40 % голосов избирателей. В своей предвыборной программе политик обещала бороться с коррупцией.





На втором месте – с большим отставанием от лидера – кандидат от правящей партии. Третий результат – у бывшего главы Верховного суда Словакии. Явка избирателей составила 46%.