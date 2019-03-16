Легкоатлет Максим Недосеков: Я буду прыгать долго

— Новый год начался с удачного международного турнира во Франции. Как это было?





— Нас приветливо встретили, разместив по двое в комнатках со стеклянной дверью, которая выходила на улицу. Ты видишь прохожих, и они за тобой наблюдают. С питанием тоже не все было здорово: сами себе готовили, благо, что нам: пяти белорусам и стольким же украинцам — это не составляло труда. Просто было весело. Старты проходили по-домашнему просто, в приятельской обстановке. Но начав разминку, почувствовали легкий дискомфорт. Не совсем удобной оказалась дорожка для разбега, как и сам сектор, но прыгали весело, себе в удовольствие.





— И чем все закончилось?





— В первом старте не у всех все получалось, но у меня вышла хорошая попытка на 2,20. Она как бы настраивала на то, что сезон пройдёт удачно, что все получится. Затем я «взял» 2,23, но предыдущий прыжок больше отложился в памяти, поскольку был близок к идеальному.





— Следующий турнир — зимний чемпионат страны в Могилеве — расположение духа изрядно испортил…





— Да, вдруг ни с того, ни сего боль «ударила» в надкостницу, может быть, от перемены покрытия. Вмиг настроение изменилось, все выглядело ужасно. За день до старта, на разминке, с первых шагов начала сильно беспокоить нога. Непонятно из-за чего, никто не мог определить, в чем причина, даже когда сделали рентген, УЗИ, МРТ. Но она бешено болела, особенно, при отталкивании. Тяжело было бежать, а для меня разбег основное, потому что если получается бег, то и в отталкивание проще попасть. Тренеры сборной настаивали на том, чтобы я отказался от выступления. Но я не хотел подводить свою сборную Витебской области. Знал, что на чемпионате легко попаду в «призы», и даже третье место принесло моей команде солидные очки. Сделал все, что мог, прыгнул на 2,10, но не более того. Пробовал прыгать на технике, на скоростно-силовой работе, но никак. 2,10 осилил через боль, а дальше было тяжело.





— Но все-таки поехал на «Европу»?





— У меня не нашлось иного выбора, я просто был обязан выступать в Глазго. Рассчитывал взять 2,25 и пройти в финал. Боль в ноге слегка давала знать, однако особо не мешала соревноваться. Но то, что я не был «распрыган» в сезоне, сразу уменьшило мои шансы на финал. По существу, я сделал одну полноценную тренировку. За месяц по-настоящему прыгнул два раза и отправился на «Европу». В Глазго каждый прыжок получался по-разному, я не смог сконцентрироваться на его исполнении. После чемпионата постарался забыть неудачу, мы отменно погуляли, отдохнули, отметив окончание сезона, который по существу для меня и не начинался.





— Возможно, сказалось и давление, ведь от тебя ждали медали?





— Если оно и было, то я его не почувствовал. На самом деле, когда на меня давят на ответственных стартах, это, как правило, идет на пользу. Я более внимательно отношусь к каждому выходу к планке и стараюсь лучше прыгать.





— Сейчас нога в порядке?





— Да, все нормально, тренируюсь в полную силу, все отлично, и работаю у тех же наставников, что и раньше.





— Тренерский союз Татьяны Нарейко, которая в свое время воспитала призера чемпионата мира в семиборье Светлану Бурагу и Владимира Пологова, подготовившего чемпионку Европы в беге на 800 метров Наталью Духнову, необычен. Как распределены их обязанности?





— Владимир Николаевич контролирует мою технику прыжка, а Татьяна Федоровна — общефизическую подготовку, и, можно сказать, основную работу.





— Большинство твоих предшественников, в том числе и Павел Селиверстов, перешедший в вашу команду, продержались на гребне год-два. На твой взгляд, почему? Ты постараешься учесть их уроки?





— Почему так мало? Сложно сказать, у каждого возникли свои проблемы. Все зависит от тренировок. Возможно их «загнали» нагрузки, кто из них сам недоработал. Жизнь диктует свои условия, у не всегда можно предугадать, как все сложится в будущем. Я чуть другой человек, я буду прыгать долго, я это знаю, потому что у меня несколько иные планы на свою жизнь.





— Какие надежды на контрактный сезон?





— Вернуться в свою колею, и это совсем несложно. Просто все надо делать так, как до этого делал. У меня, наконец, появилось желание обновить личный рекорд. 2,33 — это хорошо, но самому надоело смотреть на эти цифры, хочется прыгать выше.







