В Африке управлять поручено генерал-полковнику Шейману

Ведь детальное содержание представленного доклада не было, да и не могло стать известно. Ни заседателям в Нацсобрании РБ, ни тем более их электорату. Всем просто сообщили, что одной из главных (но далеко не единственной) тем встречи давних соратников во власти стало развитие сотрудничества Беларуси со странами Африки.





АФРИКАНСКАЯ ТРИАДА





Теперь, согласно стратегическим планам развития так называемой дальней дуги интересов управляющего класса суверенной Беларуси, в далекой Африке она должна затронуть такая перспективная триада, как Зимбабве, Замбия и Мозамбик. Это, в частности, добыча полезных ископаемых, строительство, энергетика, сельскохозяйственная отрасль, транспорт и логистика, подготовка кадров. Таков перечень поставленных задач для управляющего делами президента прозвучал из уст самого президента. И тут, если память не подводит, практически аналогичные задачи управлять тому же Шейману ставились много лет назад на другом участке дальней дуги— Венесуэле. Но тогда там еще был жив Чавес и для посланных туда беларуских бизнесменов многое виделось в оптимистических тонах.





Видимо, возникшие перспективы получения прибылей и подвигли правителя к решению направить туда управляющего своими делами. То, что Шейман неоднократно посещал Венесуэлу особо не сообщалось. А тем временем, развернулась там кипучая работа. К примеру, в провинции Маракай предприятие «Беларусзарубежстрой» начало энергично строить дешевое для населения жилье. А их управдомом стал управделами из Минска





В общем, вся эта бурная деятельность и привела в итоге к перераспределению бизнес-структур в пользу УДП, а затем и к ограничению гражданских прав Виктора Шевцова-владельца этих структур. Со временем, еще до ухода Чавеса в мир иной, былая активность минских стратегов в Венесуэле стала заметно угасать. Все потуги беларуского посла генерал-лейтенанта Паферова и ставшего его фактическим начальником генерал-полковника Шеймана оказались тщетными и амбициозный венесуэльский проект мирно провалился.









Сегодня, один генерал еще продолжает служить там послом, а другому, судя по содержанию прошедшей его встречи у Лукашенко, суждено снова засучив рукава управлять уже другим, африканским участком беларуской дальней дуги. При этом, об отечественном МИД, ответственным и за внешнеэкономическое состояние этой дуги, на этой встрече слышно не было, что может порождать различные версии, домыслы о различных интересных бизнес-схемах в отношениях с африканскими странами. Нынешняя активность различных российских кампаний, структур в Африке тому может быть примером.





БИЗНЕС-МОНСТР УДК





Как отметил сам Александр Лукашенко, Управделами президента (УДК) это огромная структура, которая включает в себя самые различные направления деятельности - от народных художественных промыслов до сельскохозяйственных предприятий и национальных парков. Очевидно, что с этим в Африке может быть далеко не просто. Поэтому на данной встрече у руководителя страны были обсуждены новые направления развития деятельности Управления делами.





В частности, управделами Шейман представил предложения по развитию производства лекарств, медицинской техники. На фоне масштабной антикоррупционной кампании в этих сферах, развернувшейся в Беларуси, предложения насчет лекарств и медтехники могут вызывать повышенный интерес в разных кругах и госструктурах. Когда-то, будучи и госсекретарем (дважды) Совбеза, и Генпрокурором, нынешний управделами президента довольно жестко курировал силовые структуры, последовательно получая генеральские звезды на погоны. Но вот генерал-полковником он стал уже будучи главой президентской администрации, когда в Киеве вспыхнула оранжевая революция. Говорят, появление тогда в Минске генерал-полковника во главе президентской администрации был месседж местной номенклатуре и бизнесу «чтобы не рыпались». Как известно, с тех пор эти сегменты беларуского общества ведут себя покладисто. А генерал-полковнику Шейману сегодня поручено обеспечивать материальную базу правящего режима. Следует признать, что своему 25-летнему правлению действующий президент во многом обязан и нынешнему управляющему своими делами, который остается чуть ли не единственным во власти членом команды первого президента Беларуси.





Насколько известно, во время содержательного разговора двух старых знакомых, в президентском кабинете речь шла и о развитии сельскохозяйственного сектора, в том числе о создании предприятия по выращиванию и переработке красной рыбы. Надо полагать, вскоре может появиться на столах рядовых беларуских граждан недорогая красная икра. А пока их призывают к всемерной защите суверенитета своей страны, реальная угроза которой возникла, как будто речь идет о когда-то близкой Венесуэле, где президента угрожают сменить не только собственный оппозиционный парламент, но и США со своими союзниками.











