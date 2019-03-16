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Facebook удалил более 1,5 млн видеозаписей массовой стрельбы в Новой Зеландии
Соцсеть Facebook заблокировала не менее 1,5 млн видеозаписей с терактами в мечетях в Новой Зеландии.
Об этом сообщила официальный представитель Facebook Мия Гарлик.
Она также уточнила, что Facebook заблокировал видео ещё в первые 24 часа после инцидента "по всему миру"
"Мы продолжаем работать круглосуточно, чтобы удалить подобный жестокий контент", − добавила она.
Напомним, массовая стрельба в двух мечетях Новой Зеландии произошла утром 15 марта. Ее жертвами стали 50 человек, еще 48 получили огнестрельные ранения.
Полиция задержала четырех подозреваемых в причастности к стрельбе - трех мужчин и одну женщину.
Одним из вооруженных людей является австралиец, который написал 37-страничный манифест, который описывает его намерения. В нем преступник говорит: "Это террористический акт".
Отмечается, что убийца вел прямую трансляцию расстрела прихожан в мечети.
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Соцсеть Facebook заблокировала не менее 1,5 млн видеозаписей с терактами в мечетях в Новой Зеландии.
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