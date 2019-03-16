Facebook удалил более 1,5 млн видеозаписей массовой стрельбы в Новой Зеландии









Об этом сообщила официальный представитель Facebook Мия Гарлик.





Она также уточнила, что Facebook заблокировал видео ещё в первые 24 часа после инцидента "по всему миру"





"Мы продолжаем работать круглосуточно, чтобы удалить подобный жестокий контент", − добавила она.



