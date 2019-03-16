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Facebook удалил более 1,5 млн видеозаписей массовой стрельбы в Новой Зеландии

17.03.2019 17:00 — Разное | Партизан  
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Соцсеть Facebook заблокировала не менее 1,5 млн видеозаписей с терактами в мечетях в Новой Зеландии.



Об этом сообщила официальный представитель Facebook Мия Гарлик.

Она также уточнила, что Facebook заблокировал  видео ещё  в первые 24 часа после инцидента "по всему миру"

"Мы продолжаем работать круглосуточно, чтобы удалить подобный жестокий контент", −  добавила она.


Напомним, массовая стрельба в двух мечетях Новой Зеландии произошла утром 15 марта. Ее жертвами стали 50 человек, еще 48 получили огнестрельные ранения.

Полиция задержала четырех подозреваемых в причастности к стрельбе - трех мужчин и одну женщину.

Одним из вооруженных людей является австралиец, который написал 37-страничный манифест, который описывает его намерения. В нем преступник говорит: "Это террористический акт".

Отмечается, что убийца вел прямую трансляцию расстрела прихожан в мечети.

 
 
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Соцсеть Facebook заблокировала не менее 1,5 млн видеозаписей с терактами в мечетях в Новой Зеландии.
 
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