ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Распятие» Брейгеля похитили из церкви в Италии, не знав, что это копия

17.03.2019 16:50 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Полиция, узнав накануне о готовящейся краже, заменила подлинник



Знаменитую картину Питера Брейгеля-младшего - «Распятие» - пытались похитить из католического храма Святой Марии Магдалины в итальянском Кастельнуово-Магра. Преступление произошло, но оригинал полотна удалось сохранить: полиция, узнав накануне о готовящейся краже, заменила подлинник копией, пишет katolik.life

В здании церкви установили видеокамеры, которые запечатлели преступление полностью, и сейчас правоохранители ищут злоумышленников. Прокравшись в храм, они разбили защитный стеклянный экран картины и вырезали холст из рамы, не подозревая о подделке. Предполагается, что похитители выполняли заказ кого-либо из теневых коллекционеров.


Картина сейчас находится в безопасном месте, а до покушения на кражу на протяжении долгих лет она была размещена в алтаре храма. В знаменитом «Распятии» Брейгель показал казнь Иисуса Христа на Голгофе.

Художник жил на рубеже XVI и XVII веков и много писал на библейские темы: изображал сцены Страшного суда и демонических созданий, а одно из его самых известных произведений - «Перепись в Вифлееме».

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полиция, узнав накануне о готовящейся краже, заменила подлинник
 
Новости дня
Новости разные
 
На ремонт и строительство дорог Брестчины Банк развития выдаст кредит почти на 18 миллионов рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика