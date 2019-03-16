Распятие» Брейгеля похитили из церкви в Италии, не знав, что это копия









katolik.life Знаменитую картину Питера Брейгеля-младшего - «Распятие» - пытались похитить из католического храма Святой Марии Магдалины в итальянском Кастельнуово-Магра. Преступление произошло, но оригинал полотна удалось сохранить: полиция, узнав накануне о готовящейся краже, заменила подлинник копией, пишет





В здании церкви установили видеокамеры, которые запечатлели преступление полностью, и сейчас правоохранители ищут злоумышленников. Прокравшись в храм, они разбили защитный стеклянный экран картины и вырезали холст из рамы, не подозревая о подделке. Предполагается, что похитители выполняли заказ кого-либо из теневых коллекционеров.









Картина сейчас находится в безопасном месте, а до покушения на кражу на протяжении долгих лет она была размещена в алтаре храма. В знаменитом «Распятии» Брейгель показал казнь Иисуса Христа на Голгофе.





Художник жил на рубеже XVI и XVII веков и много писал на библейские темы: изображал сцены Страшного суда и демонических созданий, а одно из его самых известных произведений - «Перепись в Вифлееме».