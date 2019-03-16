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Моторный завод представит газопоршневой двигатель в конце 2019 г.

17.03.2019 16:41 — Разное | Партизан  
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Минский моторный завод (ММЗ) в сотрудничестве с российской компанией АО «РариТЭК Холдинг» (Татарстан) к концу года выпустит опытный образец газопоршневого двигателя.
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Об этом сообщил генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод» Александр Рогожник, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Кроме белорусов и россиян в проекте по созданию нового типа двигателя участвуют две американские компании.

— Сроки поставки на производство газопоршневых двигателей будут зависеть от результатов испытаний и объема заказов, — сказал А. Рогожник.

По мнению гендиректора ММЗ, у новых двигателей хорошие перспективы. Они будут устанавливаться на минские трактора, кроме того, прорабатываются их поставки для украинского рынка. Однако недостаточно развитая сеть газозаправочных станций в некоторых регионах создает дополнительные барьеры для производителей.
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Напомним: в 2016 году Минский моторный завод подписал меморандум о сотрудничестве с татарстанской компанией АО «РариТЭК Холдинг» по разработке и созданию газопоршневых двигателей на базе моторов ММЗ, а также дилерский договор на поставку продукции для Елабужского автомобильного завода.


Планировалось, что на ММЗ будут производиться двигатели на компримированном природном газе, а в перспективе — на сжиженном газе.

Минский моторный завод занимается разработкой газодизельных и газопоршневых двигателей. В газодизельных воспламенение газовоздушной смеси в цилиндрах происходит от запальной дозы дизельного топлива. В газопоршневых — осуществляется с использованием свечей зажигания.


В минувшем году предприятию исполнилось 55 лет. Сегодня двигатели мощностью от 35 до 460 л. с. поставляются на конвейеры 50 предприятий в 45 государствах мира. Одно из перспективных современных направлений — применение на транспортных средствах газового моторного топлива. Его преимущества по сравнению с традиционными (бензин, дизельное топливо) — низкая цена, что позволяет снизить затраты на эксплуатацию и обслуживание транспортных средств. Кроме того, благодаря его применению снизится экологическая нагрузка на окружающую среду. Поэтому работы в сфере использования газового моторного топлива сейчас активизировались и в Беларуси, и в России.



 
Теги: Минск
 
 
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Минский моторный завод (ММЗ) в сотрудничестве с российской компанией АО «РариТЭК Холдинг» (Татарстан) к концу года выпустит опытный образец газопоршневого...
 
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