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ЕС: Аннексия Крыма – прямой вызов международной безопасности

17.03.2019 16:31 — Разное | Партизан  
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Верховный представитель ЕС Федерика Могерини выпустила декларацию о Крыме и Севестополе в пятилетнюю годовщину аннексии.



Европейский союз продолжает выступать за суверенитет и территориальную целостность Украины, говорится в декларации верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.
 
«Европейский Союз вновь заявляет, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права», говорится в декларации.

Аннексия Крыма Россией является «прямым вызовом международной безопасности, с серьезными последствиями для международного правопорядка, который обеспечивает территориальную целостность, единство и суверенитет всех государств».


Декларация призывает Россию освободить украинских моряков и корабли, незаконно захваченные в результате инцидента в Керченском проливе, осуждает строительство Керченского моста без согласия Украины, призывает обеспечить свободный проход судов через Керченских пролив в соответствии с международными законами и призывает немедленно освободить Олега Сенцова и других украинцев, осужденных в России.

 
 
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Верховный представитель ЕС Федерика Могерини выпустила декларацию о Крыме и Севестополе в пятилетнюю годовщину аннексии.
 
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