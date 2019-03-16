ЕС: Аннексия Крыма – прямой вызов международной безопасности









декларации верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. Европейский союз продолжает выступать за суверенитет и территориальную целостность Украины, говорится вверховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

«Европейский Союз вновь заявляет, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права», говорится в декларации.





Аннексия Крыма Россией является «прямым вызовом международной безопасности, с серьезными последствиями для международного правопорядка, который обеспечивает территориальную целостность, единство и суверенитет всех государств».









Декларация призывает Россию освободить украинских моряков и корабли, незаконно захваченные в результате инцидента в Керченском проливе, осуждает строительство Керченского моста без согласия Украины, призывает обеспечить свободный проход судов через Керченских пролив в соответствии с международными законами и призывает немедленно освободить Олега Сенцова и других украинцев, осужденных в России.