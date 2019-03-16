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ЕС: Аннексия Крыма – прямой вызов международной безопасности
Верховный представитель ЕС Федерика Могерини выпустила декларацию о Крыме и Севестополе в пятилетнюю годовщину аннексии.
Европейский союз продолжает выступать за суверенитет и территориальную целостность Украины, говорится в
«Европейский Союз вновь заявляет, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права», говорится в декларации.
Аннексия Крыма Россией является «прямым вызовом международной безопасности, с серьезными последствиями для международного правопорядка, который обеспечивает территориальную целостность, единство и суверенитет всех государств».
Декларация призывает Россию освободить украинских моряков и корабли, незаконно захваченные в результате инцидента в Керченском проливе, осуждает строительство Керченского моста без согласия Украины, призывает обеспечить свободный проход судов через Керченских пролив в соответствии с международными законами и призывает немедленно освободить Олега Сенцова и других украинцев, осужденных в России.
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Верховный представитель ЕС Федерика Могерини выпустила декларацию о Крыме и Севестополе в пятилетнюю годовщину аннексии.
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