Вес 286 кг, высота 19 м. Интересные факты о «Гобелене века» Александра Кищенко

«Минск-Новости» . Где сейчас находится произведение и какова его дальнейшая судьба, выяснила корреспондент агентства





В творчестве А. Кищенко можно усмотреть разные веяния: авангард, кубизм, экспрессионизм, фовизм… Он и Модильяни, и Матисс, и Ван Гог одновременно. На его картинах вытянутые лица и полные печали глаза, наивные, будто написанные детской рукой, натюрморты, сочные подсолнухи… От работы к работе мастер меняется, но при этом всегда остается неутомимым экспериментатором, новатором и мечтателем. Ему было тесно в рамках одной, выбранной однажды, формы самовыражения. Проявлял себя во многом: станковой живописи, керамике, скульптуре, мозаике, поэзии — таланта Кищенко могло бы хватить на нескольких творцов. Но главное место в его жизни занял гобелен.

#1#

Возрождение





Как вышло, что Кищенко стал родоначальником нового белорусского гобелена? Этот вид искусства пришел в наш регион из Европы еще в XVIII веке. Тогда шпалерами и беленами, как их еще называли, украшали и утепляли стены дворцов и замков. Предназначались они как для парадных, так и для жилых помещений. Само собой, подобные ковры могли себе позволить лишь самые богатые. У нас мануфактурой, производящей гобелены, владели Радзивиллы. На гобеленах изображали пейзажи, исторические, батальные, религиозные сцены, охоту. Но со временем об этом направлении декоративно-прикладного искусства почти позабыли.





За его возрождение в 1970-х годах и взялся Кищенко. В начале десятилетия в Борисове на базе комбината прикладного искусства Художественного фонда БССР открыли гобеленовый цех. Созданные впоследствии ковры-картины трудно назвать традиционными шпалерами. То были совершенно новые по сюжету и подаче произведения. Венцом работы на протяжении нескольких десятилетий и стал «Гобелен века».





— В гобелене — искусстве, казалось бы, изначально не приспособленном для передачи тонких человеческих размышлений, переживаний, страстей, я пытаюсь доказать, что привычное, исторически сложившееся определение его как сугубо декоративного искусства к моим работам в области ткачества не имеет никакого отношения. В гобелене при желании и таланте можно прекрасно выразить все: от простых земных вещей до космических фантазий, — рассуждал А. Кищенко.





Главное творение





«Гобелен века» — произведение экзотическое и неуловимое. О нем многие слышали, но мало кто его видел. Более чем за четверть века существования (создано в 1994 году) выставлялось всего 7 раз. Последний — в Минске в 2014-м. Тогда его вблизи успели увидеть около 2 тыс. человек — ничто в масштабах страны.





Помимо того, что гобелен занесен в Книгу рекордов Гиннесса, ему присвоен статус историко-культурной ценности 1-й категории, а значит, он признан национальным достоянием. Несмотря на это, постоянного места гиганту так и не нашлось. Его презентации проходили в залах «МинскЭкспо» и «БелЭкспо», которые тоже были мало приспособлены к такой неординарной экспозиции. Нижнюю часть полотна приходилось укладывать на пол.





При этом «Гобелен века» будто нарочно придуман для туристов. Во-первых, самый большой в мире — чем не повод приезжему взглянуть на него и увезти в смартфоне памятный снимок? Во-вторых, создан в дорогостоящей и представительной, но уже отживающей свое, вымирающей, как редкий вид, технике. В-третьих, шерстяное полотно, сравнимое по площади с фасадом шестиэтажного дома, изготавливали вручную, а это особенно ценно в наш автоматизированный век.





В-четвертых, на ковре — весь мир, весь XX век! Почему бы американцам не приехать взглянуть на Билла Клинтона, англичанам — на королеву Елизавету II в карете, кубинцам — на Фиделя Кастро, французам — на Шарля де Голля? И все они существуют одновременно в космической матрице Кищенко, в которой прошлый век — это миг, здесь и сейчас. И в то же время это целая Вселенная, вечная и бескрайняя.





— «Гобелен века», возможно, это моя лебединая песня. Но скорее, это опера нашего трагического времени. Это концентрация не только моих сил, но и ткачей, художников, государственных деятелей и просто людей, которые мне помогали. Это гигантская, немыслимая работа! Я работал более 5 лет, на нем 100 фигур. О прошедших веках мы судим по искусству. Искусство как родник. Если он чистый, то человек будет здоровым. У него всегда будет надежда, — рассуждал автор в 1990-х на съемках одного из документальных фильмов.









— «Гобелен века» находится у нас на ответственном хранении в Борисове, — рассказал генеральный директор Национального художественного музея Беларуси Владимир Прокопцов. — Раз в год приезжаем, чистим его, обрабатываем. Раскатываем, пылесосим, посыпаем порошком, чтобы, не дай бог, моль не завелась. Произведение пропадает, скрыто от глаз людей. А между тем это уникальный гобелен, аналогов которому нет в мире не только по размерам, но и по уровню мастерства. Я думаю, туристы из разных стран специально приезжали бы, чтобы посмотреть на него. Как на «Мону Лизу» в Лувре (на эту картину ежедневно приходят посмотреть 15 000 человек. — Прим. авт.). На полотне — деятели культуры, политики, науки. Это прекрасная работа. Проблема в том, что она гигантских размеров. Для ее экспонирования нужна особая площадка. У нас была идея присоединить к музейному кварталу здание № 21 на ул. Кирова и нарастить там один этаж. А внутри организовать зал декоративно-прикладного искусства и повесить «Гобелен века». Чтобы посетители могли увидеть его в любой день. Но пока этот вопрос решить не удалось.





Справочно





«Гобелен века» — это философский эпос. Рассуждение на тему вечности и космоса, по которым плывет корабль человечества. Наряду с портретами известных персон XX века на полотне вытканы Титаны, Сын Божий, в самом верху — портреты Президента Беларуси Александра Лукашенко и автора произведения Александра Кищенко.Высота «Гобелена века» — 19 м, ширина — 14 м. Вес произведения — 286 кг. Длина нити — 806 км. Соткан вручную из натуральной овечьей шерсти. Гобелен создавали 5 лет.





Над ним трудились 11 ткачих. На полотне около 100 фигур. Гобелен выставлялся 7 раз.



