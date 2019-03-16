Демонстранты в Сербии ворвались в здание государственного телевидения

В Белграде во время очередной акции оппозиции против политики президента Сербии Александра Вучича группа демонстрантов во главе с оппозиционерами Башко Обрадовичем и Драганом Джиласом ворвалась в здание государственного телевидения РТС, сообщает издание Kurir.





Обрадович требовал от сотрудников канала дать ему возможность выйти в эфир. «Мы останемся здесь, пока нам не позволят принять участие в программе. В чем проблема дать нам две минуты?» — возмущался Обрадович.









Однако прибыл спецназ и буквальном смысле слова вытащил всех митингующих из здания одного за другим.





Оппозиция в Сербии третий месяц протестует против монополизации государственных СМИ партией Вучича.