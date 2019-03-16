ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Демонстранты в Сербии ворвались в здание государственного телевидения

17.03.2019 16:06 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Протестующие забросали полицейских камнями, выбили дверь здания сербского государственного телевидения и заняли помещения телерадиокомпании РТС.

В Белграде во время очередной акции оппозиции против политики президента Сербии Александра Вучича группа демонстрантов во главе с оппозиционерами Башко Обрадовичем и Драганом Джиласом ворвалась в здание государственного телевидения РТС, сообщает издание Kurir.

Обрадович требовал от сотрудников канала дать ему возможность выйти в эфир. «Мы останемся здесь, пока нам не позволят принять участие в программе. В чем проблема дать нам две минуты?» — возмущался Обрадович.


Однако прибыл спецназ и буквальном смысле слова вытащил всех митингующих из здания одного за другим.

 
Оппозиция в Сербии третий месяц протестует против монополизации государственных СМИ партией Вучича.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Протестующие забросали полицейских камнями, выбили дверь здания сербского государственного телевидения и заняли помещения телерадиокомпании РТС.
 
Новости дня
Новости разные
 
Растёт число жертв мощного наводнения в Индонезии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика