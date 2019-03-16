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Демонстранты в Сербии ворвались в здание государственного телевидения
Протестующие забросали полицейских камнями, выбили дверь здания сербского государственного телевидения и заняли помещения телерадиокомпании РТС.
В Белграде во время очередной акции оппозиции против политики президента Сербии Александра Вучича группа демонстрантов во главе с оппозиционерами Башко Обрадовичем и Драганом Джиласом ворвалась в здание государственного телевидения РТС, сообщает издание Kurir.
Обрадович требовал от сотрудников канала дать ему возможность выйти в эфир. «Мы останемся здесь, пока нам не позволят принять участие в программе. В чем проблема дать нам две минуты?» — возмущался Обрадович.
Однако прибыл спецназ и буквальном смысле слова вытащил всех митингующих из здания одного за другим.
Оппозиция в Сербии третий месяц протестует против монополизации государственных СМИ партией Вучича.
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Протестующие забросали полицейских камнями, выбили дверь здания сербского государственного телевидения и заняли помещения телерадиокомпании РТС.
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