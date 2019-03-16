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Преемница Меркель предложила, чтобы Франция передала место постоянного члена Совета Безопасности ООН Евросоюзу

17.03.2019 16:00 — Разное | Партизан  
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Новая глава немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила в журнале Welt Am Sonntag с программной статьей о своем видении будущего Евросоюза и евроинтеграции. Статья называется «Europa jetzt richtig machen» — «Производить Европу просто сегодня».

Ее видение в чем-то подобно, а в чем-то отличается от предложений президента Франции Эмманюэля Макрона.

Среди новых предложений — идея, чтобы Франция передала свое постоянное кресло в Совете Безопасности Евросоюзу. Вряд ли такая идея понравится Парижу, пишет "Наша Нива".

 
 
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Новая глава немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила в журнале Welt Am Sonntag с программной статьей о своем видении...
 
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