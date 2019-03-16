ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Швеции проходит последняя гонка ЧМ по биатлону. Онлайн масс-старта

17.03.2019 17:54 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Чемпионат мира по биатлону в шведском Эстерсунде завершается мужской гонкой с массовым стартом.


Reuters

Главным фаворитом гонки является норвежец Йоханнес Бё, который уже выиграл на чемпионате мира три золотые медали.

Впрочем, непростые погодные условия вполне могут повлиять на его шансы, дав возможность отличиться более стабильным стрелкам.

Белорусы, к сожалению, не пробились в масс-старт, где выступят 30 лучших биатлонистов мира.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионат мира по биатлону в шведском Эстерсунде завершается мужской гонкой с массовым стартом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Цифровая эпоха: Беларусь наращивает экспорт IT-продукта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика