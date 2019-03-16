В Швеции проходит последняя гонка ЧМ по биатлону. Онлайн масс-старта

Чемпионат мира по биатлону в шведском Эстерсунде завершается мужской гонкой с массовым стартом.



Reuters

Главным фаворитом гонки является норвежец Йоханнес Бё, который уже выиграл на чемпионате мира три золотые медали.

Впрочем, непростые погодные условия вполне могут повлиять на его шансы, дав возможность отличиться более стабильным стрелкам.

Белорусы, к сожалению, не пробились в масс-старт, где выступят 30 лучших биатлонистов мира.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.