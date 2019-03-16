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Как «угнать» автомобиль у дилера. Полезное руководство на примере Geely Emgrand 7
17.03.2019 18:52 — Разное | Виртуальный Брест
Давно было известно о том, что в нашей стране купить новый автомобиль из салона получалось не дороже, чем ввезти б/у иномарку из-за границы. Высокие ставки растаможки делали итоговую стоимость ввозимого автомобиля невероятно высокой. Вместе с этим, льготные кредиты под 1,9% годовых (в частности, на Geely) были большим плюсом в пользу приобретения машины из салона.
Однако недавно жители Минска
С таким вопросом мы обратились в
Итак, с менеджерами салона мы встретились у знаменитой БЭМЗовской мозаики, которая на днях
Для начала напомним, что стоимость Emgrand 7 в комплектации Comfort составляет 26.600 рублей. Правда, распространяется эта цифра только на автомобили, которые есть в наличии у дилера.
Седан в данной комплектации оснащается бензиновым двигателем объемом 1,8 л мощностью 133 л.с. Комбинированный расход топлива при 5-ступенчатой механической коробке передач составляет 7,6 литра на 100 километров.
Большой багажник объемом 680 литров является, наверное, одним из самых больших в своем классе. Это позволяет использовать Emgrand 7 как для передвижений по городу, так и для дальних поездок всей семьей.
Дорожный просвет - 167 мм. Полного бака хватит на 550 километров езды по городу, или почти на 900 километров при загородной поездке. Габариты автомобиля: 4631 × 1789 × 1470 мм.
Подушки безопасности, штатный парктроник, система стабилизации (ESP) и антиблокировки (ABS) уже входят в комплектацию Comfort. Также завод-изготовитель включил сюда кондиционер, бортовой компьютер, датчик света, сенсорный мультимедийный экран, запуск двигателя с кнопки и другие «плюшки».
На дороге автомобиль ведет себя устойчиво, в городских условиях достаточно динамичен, салон вполне себе просторный.
Итак, про автомобиль поговорили. А что там с кредитами? С ними все не так оптимистично, но еще можно успеть!
«Угнать» у дилера,
На сегодняшний день вполне реально выгодно «угнать» Geely Emgrand 7 из салона на прежних условиях кредитования и по старым ценам. Правда, распространяется это только на автомобили, которые есть в наличии. А значит, чтобы получить большую выгоду - нужно поспешить в салон на Морозова, 28А!
Ведь только до конца марта льготный кредит под 1,9% еще реально получить благодаря ОАО «БПС-Сбербанк», а лизинг доступен при содействии ОАО «Агролизинг». Минимальный авансовый платеж в таком случае составит 10% от стоимости. Срок кредитования - до 7 лет, срок лизинга - до 5 лет.
Спешите! Количество автомобилей по старым ценам и на прежних условиях кредитования ограничено их наличием у брестского дилера!
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Давно было известно о том, что в нашей стране купить новый автомобиль из салона получалось не дороже, чем ввезти б/у иномарку из-за границы. Высокие ставки...
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