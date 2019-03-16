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4-летний беларус произвел фурор на шоу «Лучше всех». Почитайте о нем

17.03.2019 18:24 — Разное | KYKY  
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На «Первом канале» идет шоу талантов под названием «Лучше всех». Недавно в эфире программы появился четырёхлетний беларус Артем Гаврилович и удивил всех: у мальчика феноменальная память. По информации TUT.by рассказываем о способностях Артема. 

Артем не из простой, а титулованной спортивной семьи. Его мама – гимнастка Олеся Бабушкина, бронзовый призер Олимпиады-2008 в групповых упражнениях. А папа – Алексей Гаврилович, защитник футбольного минского «Динамо». Отчасти из-за профессии родителей у мальчика собралась собственная огромная коллекция наклеек с футболистами ведущих национальных команд мира: 480 штук. Родные поняли, что у их сына необычная для его возраста память именно благодаря этим наклейкам. 

Около полутора лет назад мама Артема попросила сына прибрать со стола наклейки. Но стала убирать сама, а Артем вдруг начал называть номера картинок, которые были изображены на обратной стороне, которую он не видел. «Когда он с первого раза озвучил номера всех наклеек в стопке, я была реально в шоке! Позвонила мужу: «Ты с ним учил?»– «Нет. О чем речь? 480 штук? Это невозможно запомнить!»,  – рассказала Ольга Гаврилович. 



Как рассказали родители, Артема начали обучать довольно рано – к двум годам он уже умел считать до десяти. К трем – знал трехзначные цифры. «Обучение счету для нас, родителей, которые много времени проводят в дороге, было попыткой занять ребенка», – рассказал Алексей Гаврилович. Так в поездках родители, по инициативе ребенка, решали примеры. Как утверждают Алексей и Ольга, ответить, сколько будет «17+15» – для четырехлетнего Артема не проблема. 

Шок от феноменальной памяти четырехлетнего беларуса испытал и ведущий российского шоу Максим Галкин. «Артем, ты знаешь, это самое крутое и при этом самое странное умение, которое я встречал в жизни», – сказал он мальчику. 

Фото: TUT.by 

 
 
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На «Первом канале» идет шоу талантов под названием «Лучше всех». Недавно в эфире программы появился четырёхлетний беларус Артем Гаврилович и удивил всех: у...
 
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