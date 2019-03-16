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Суд Канады разрешил 14-летнему транс-подростку коррекцию пола, несмотря на запрет отца

17.03.2019 17:47 — Разное | KYKY  
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Канада стала первой страной в мире, где власти разрешили официально зарегистрировать ребенка без гендера. Это случилось в 2017 году: чтобы в медицинской карте восьмимесячного младенца отметили пол буквой U – «неопределенный» – настоял его родитель, канадский трансгендер Кори Доти.

Поэтому история, о которой мы сейчас вам расскажем, уже не удивляет жителей Канады. Хотя подобное в этой стране тоже случилось впервые. 14-летняя девочка захотела сделать коррекцию пола и начать принимать тестостерон. Но отец запретил транс-подростку начинать гормональную терапию до совершеннолетия. По словам отца, его дочь еще мала, чтобы решать подобное самостоятельно, пишет thestar.com. 

Канадский решил иначе: постановил, что с разрешения врачей тинейджер вправе сделать коррекцию пола, несмотря на запреты одного родителя. В суде так же настояли и на том, что родители должны уважать право ребенка говорить о себе в женском или мужском роде. 

К слову, мама подростка и врачи были не против гормональной терапии.

 
 
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Канада стала первой страной в мире, где власти разрешили официально зарегистрировать ребенка без гендера. Это случилось в 2017 году: чтобы в медицинской карте...
 
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