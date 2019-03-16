|
Суд Канады разрешил 14-летнему транс-подростку коррекцию пола, несмотря на запрет отца
>
Канада стала первой страной в мире, где власти разрешили официально зарегистрировать ребенка без гендера. Это случилось в 2017 году: чтобы в медицинской карте восьмимесячного младенца отметили пол буквой U – «неопределенный» – настоял его родитель, канадский трансгендер Кори Доти.
К слову, мама подростка и врачи были не против гормональной терапии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канада стала первой страной в мире, где власти разрешили официально зарегистрировать ребенка без гендера. Это случилось в 2017 году: чтобы в медицинской карте...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)