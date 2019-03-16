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Гандболисты БГК в пятый раз обыграли минский СКА в нынешнем чемпионате Беларуси

17.03.2019 18:52 — Разное | Tut.by  
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Гандболисты БГК имени Мешкова в пятый раз встречались с главным конкурентом минским СКА в чемпионате Беларуси и в пятый раз взяли верх над соперником.


Фото: bgk-meshkova.com

СКА (Минск) — БГК им. Мешкова (Брест) — 30:31 (18:16).

17 марта. Минск. ДС «Уручье».

СКА: Кишов, Стасюк; Хмельков, Зеленков, Рабушко (2), Леухин, Гирик (4), Сотник, Никуленков (6), Камышик (1), Кривенко (5), Ушал (2), Черкащенко (1), Вайлупов (5/1), Бохан (4), Бровко.

БГК им. Мешкова: Мацкевич, Черепенько; Будейко, Кулак (4), Бочко, Юринок (1), Потеко (1), Ивич (2), Шумак (5), Баранов (6/3), Горак (3), Разгор (1), Обранович (1), Сельвесюк (1), Джукич (2), Джорджич (4).

По ходу второго тайма минчане вели в счете с разницей в 6 мячей (23:17). Но концовку увереннее провели брестчане, которые не только отыгрались, но и вырвались вперед благодаря трем кряду голам Петара Джорджича — 31:30.

СКА попытался спастись, заменив голкипера седьмым полевым игроком. Армейцы были близки к тому, чтобы сравнять счет, но дважды не смогли пробить голкпера БГК Ивана Мацкевича.

В итоге СКА, практически весь матч ведя в счете, потерпел обидное поражение.

Отрыв БГК от главного преследователя вырос до 11 очков.


Фото: bgk-meshkova.com
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Гандболисты БГК имени Мешкова в пятый раз встречались с главным конкурентом минским СКА в чемпионате Беларуси и в пятый раз взяли верх над соперником.
 
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