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Основатель сайта «Сильные новости» Петр Кузнецов — о том, почему незачем радоваться ответу белорусского МИДа на выпад Бабича. И что в этом ответе все-таки хорошего.





«А что Бабич? Бабичу надо спасибо сказать, без иронии, и я сейчас поясню, почему, — пишет Петр Кузнецов на своей странице Фейсбуке. — Потому, что он внес ясность. Он просто очень четко проговорил две возможные модели будущего для Беларуси. Они абсолютно правильные, полноценные и самодостаточные. И, самое главное, каждая из них должна отвечать интересам какой-то части нашего общества.





Вы за независимость? Без проблем, только ведь настоящая независимость начинается с экономики — ну так мы вас не держим, стройте независимую экономику и будьте независимы по-настоящему.





Вы хотите жить на русские деньги? Тогда идите в Россию и живите на русские деньги. А если вы не в России, тогда с какого вы должны жить на русские деньги?





Вот и все, ничего лишнего.





А позиция Минска в этом конфликте — это лишь раздражение от того, что обе эти модели направлены на какую-то часть общества, но ни в одной из них нет места для той системы, того режима, который построил Лукашенко за 25 лет. То есть, ему в этих сценариях нет места («А где же я буду харчеваться?»).





Потому что если строить по-настоящему независимую страну, надо поломать всю систему, которая выстроена с исключительной направленностью на единственную цель — удержание власти. Вытащи хотя бы кирпичик, развалится все здание.





А если жить на русские деньги и идти в Россию, то Лукашенко больше не президент.





Такая «вилка» его устраивать не может. Это неправильно с его (их) точки зрения. Сегодняшняя система построена таким образом, чтобы сама она могла заниматься только популизмом и удержанием власти, а платить за это должна Россия. Это очень удобно и комфортно. Но в России, кажется, поняли, что бесконечно это продолжаться не может. И они заговорили о стране в целом, об ее исторической перспективе, откинув фактор Лукашенко и его системы, которым очень хорошо и комфортно, но всегда будет мало.









Или независимые, или — нет.





А тех, кто радуется ответам нашего МИДа и позиции Красного дома, я понять не очень могу. В этих ответах и этой позиции ничего нет патриотического. «Счетовод» и «бухгалтер» — это как раз раздражение от того, что позиция РФ суха и прагматична. Потому что привыкли деньги брать без счета и без бухгалтерии, а тут приехал и считает. Это не о стране и не о независимости, это — о том, как бы сохранить статус-кво, в котором, опять же, можно заниматься только популизмом и удержанием власти, а платить будет за это Россия.





И эта, нынешняя модель, которую защищает и Лукашенко, и его МИД... Ребята, разве это независимость? Вы действительно думаете, что страна, в которой все, от телеканалов до образования — русское, потому что за все платят русские — независимость?





Это не независимость, это комфортные условия для системы и всех ее составляющих: от первого лица до училки-фальсификатора.





И именно это отсутствие реальной независимости, к которому мы пришли за почти 30 лет суверенитета, делает возможным саму ситуацию, когда другое государство ставит нам условия: выбирайте, как жить.





Что до меня, то я — за независимость, полностью, без России и ее дотаций. Я не хочу жить ни за чей счет и чтобы мне выставляли условия.





Исходя из этой позиции, ответы нашего МИДа меня очень радуют, но только с одной точки зрения: может, наконец-то, так переругаются, что обратно дороги не будет?..»