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В Минске стартует неделя предпринимательства

17.03.2019 18:54 — Разное | Ежедневник  
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В Минске стартует неделя предпринимательстваМинске стартует неделя предпринимательства">

IV Неделя белорусского предпринимательства пройдет в Минске с 18 по 24 марта.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Национального правового интернет-портала. Форум проводится Республиканской конфедерацией предпринимательства совместно с Министерством экономики, Департаментом по предпринимательству Минэкономики, Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимательства и региональными бизнес-ассоциациями .

В программе - круглые столы и панельные дискуссии на актуальные темы, которые волнуют бизнес-общественность, обучающие семинары и конференции, профильные заседания, выступления топ-менеджеров и бизнес-лидеров страны. Участники рассмотрят актуальные вопросы и приоритетные направления развития предпринимательской деятельности в Беларуси.

Будут обсуждаться вопросы доступности финансовых инструментов для развития бизнеса, внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, роль малого и среднего предпринимательства в развитии региона, вопросы, связанные с нормативно-правовым регулированием деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, партнерство бизнеса и некоммерческих организаций, а также возможности развития бизнеса в системе стартапов. Ключевым событием нынешней Недели белорусского предпринимательства станет республиканский деловой форум "Развитие предпринимательства Беларуси: стратегия и тактика", который пройдет 20 марта в Национальной библиотеке.

Планируется, что на форуме будут представлены результаты опроса Индекса делового оптимизма (ИДО) - аналитического исследования, которое показывает, как владельцы бизнеса оценивают созданные в стране условия для развития предпринимательства, и проект Национальной платформы бизнеса Беларуси - документ, содержащий предложения по улучшению делового климата в стране, который вырабатывает все бизнес-сообщество Беларуси.-
 
Теги: Минск
 
 
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IV Неделя белорусского предпринимательства пройдет в Минске с 18 по 24 марта.
 
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