ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Болтон раскритиковал КНДР за нежелание продолжать шаги по денуклеаризации

17.03.2019 15:55 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в воскресенье заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын был не готов на необходимые шаги для подписания ядерного соглашения с США.

"Северокорейцы, к сожалению, были не готовы сделать то, что им нужно было сделать. Прошлым вечером они сделали нецелесообразное заявление о том, что раздумывают вернуться к ядерным и ракетным испытаниям, что с их стороны было бы не очень разумной идеей", - заявил он, выступая по радио в Нью-Йорке.

"Президент Трамп хочет устранить эту угрозу посредством переговоров, - добавил Болтон. - Он хочет, чтобы Северная Корея освободилась от ядерного оружия".

По его мнению, Китай мог бы более жестко исполнять международные санкции ООН, что сильнее бы влияло на КНДР и помогало бы денуклеаризации. "Китай неоднократно повторял, что не хочет наличия у КНДР ядерного оружия, потому что это дестабилизирует северо-восток Азии. Теоретически, у Китая такая же позиция, как и у нас. Они могут оказывать больше давления на Северную Корею, соблюдая санкции ООН более жестко. Они контролируют 90% внешней торговли КНДР, поэтому у них очень важная роль", - утверждает он.

Ранее на этой неделе замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи заявила, что администрация Трампа создала атмосферу враждебности и недоверия на февральских переговорах в Ханое и не исключила возможности возобновления испытаний.

Первый саммит КНДР - США состоялся в Сингапуре 12 июня 2018 года. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

Через несколько дней Трамп заявил, что КНДР начала денуклеаризацию.

В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США - КНДР. Саммит закончился преждевременно, без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

В конце прошлой недели северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что саммит закончился безрезультатно, и возложило ответственность за такой исход на американскую сторону.

 
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в воскресенье заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын был не готов на необходимые шаги для подписания ядерного...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Быхаўскім раёне грузавік без кіроўцы здзейсніў ДТЗ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика