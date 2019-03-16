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«Молодой харизматичный политик выиграл у пожилого нехаризматичного советского директора». Почему институт президентства сохранил Беларусь?
Новости Беларуси. Традиции современной Беларуси. За историю нашей независимости их накопилось немало, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Одна из самых важных для гражданина – торжественное вручение
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«Молодой харизматичный политик выиграл у пожилого нехаризматичного советского директора». Почему институт президентства сохранил Беларусь?
Новости Беларуси. Традиции современной Беларуси. За историю нашей независимости их накопилось немало, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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