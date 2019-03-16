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Стали известны дата и место похорон певицы Юлии Началовой
Новости России. Стала известна дата похорон Юлии Началовой.
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Юлии Началовой не стало вечером 16 марта. Певица попала в больницу в начале недели и все это время врачи пытались спасти ее жизнь. Певица
Случившееся стало шоком для поклонников и коллег артистки. Многие выразили соболезнования близким певицы.
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Новости России. Стала известна дата похорон Юлии Началовой. По информации РИА Новости со ссылкой на pr-директора певицы Анну Исаеву, похороны состоятся 21 марта –...
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