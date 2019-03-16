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Стали известны дата и место похорон певицы Юлии Началовой

17.03.2019 19:18 — Разное | СТВ  
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Новости России. Стала известна дата похорон Юлии Началовой.  

По информации РИА Новости со ссылкой на pr-директора певицы Анну Исаеву, похороны состоятся 21 марта – в четверг. Церемония прощания начнется в полдень в Траурном зале на Троекуровском кладбище. Здесь похоронят артистку.  

Юлии Началовой не стало вечером 16 марта. Певица попала в больницу в начале недели и все это время врачи пытались спасти ее жизнь. Певица перенесла 2-часовую операцию.  

Отец Началовой назвал причину ее смерти (читать далее).  

Случившееся стало шоком для поклонников и коллег артистки. Многие выразили соболезнования близким певицы.  

Юлия Началова. Жизнь и карьера певицы в 15 фото  
 
 
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Новости России. Стала известна дата похорон Юлии Началовой.   По информации РИА Новости со ссылкой на pr-директора певицы Анну Исаеву, похороны состоятся 21 марта –...
 
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