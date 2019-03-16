Кудрин предрек ослабление экономики США



Фото: РИА Новости

США будут доминировать в мире в экономическом плане на протяжении еще 40 лет, но затем неизбежно ослабнут, заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

"Новая сфера войны — это экономика. В конечном счете это все равно приведет к тому, что США ослабнут, но пока, в ближайшие лет 40, США будут всё-таки доминировать", - сказал Кудрин.

Он отметил, что в течение этих 40 лет правительство США будет вести себя эгоистично в экономических вопросах. "Они будут более эгоистично себя вести на мировых рынках", - добавил Кудрин.

В январе Business Today со ссылкой на прогнозы британской аналитической компании Standard Chartered писал, что США утратят лидерство и к 2030 году займут третье место в рейтинге стран мира по уровню валового внутреннего продукта.

Отмечалось, что уже в 2020 году на первое место в списке выйдет Китай. Кроме того, согласно исследованию, к 2030 году номинальный ВВП у него достигнет 64,2 триллиона долларов. За ним будет следовать Индия с показателем в 46,3 триллиона долларов, а замыкать тройку лидеров будут США с 31 триллионом долларов ВВП.

Помимо этого, в рейтинг лидеров 2030 года попали Индонезия (10,1 триллиона долларов), Турция (9,1 триллиона долларов), Бразилия (8,6 триллиона долларов) и Египет (8,2 триллиона долларов).

Также документ гласит, что к этому периоду в десятку крупнейших экономик будет входить и Россия — она расположится на восьмом месте с ВВП, составляющим почти восемь триллионов долларов. За ней последуют Япония (7,2 триллиона долларов) и Германия.

В том же месяце Центробанк заявил, что Россия по итогам 2018 года поднялась на пятое место в мировом рейтинге по запасам золота в резервах страны, сместив с этой позиции Китай.

Кроме того, французская деловая газета Les Echos предрекла России новый рекорд торгового баланса. Так, положительное сальдо торгового баланса России за январь-ноябрь 2018 года составило 191,4 миллиарда долларов. По мнению автора статьи в Les Echos, рекорд 2011 года, составляющий 198 миллиардов долларов, скорее всего, будет побит, пишут РИА-Новости.