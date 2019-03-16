Сколько граждан Украины живет в Беларуси? Украинский посол опроверг слова Лукашенко

БелТА рассказал посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. Для желающих проголосовать на выборах президента Украины в Беларуси открывается два избирательных участка — один в посольстве Украины в Минске , а второй — в Бресте , в здании консульства. Об этомрассказал посол Украины в Беларуси

Дипломат назвал и примерное количество потенциальных избирателей, которые могут прийти на избирательные участки — 13 тысяч человек. Именно столько граждан Украины, по информации посла, имеют право избирательного голоса и проживают в Беларуси.









Эти цифры несколько отличаются от тех, которые неоднократно называл президент Беларуси Александр Лукашенко. Так, 1 марта 2019 года во время «Большого разговора с президентом» Лукашенко заявил, со ссылкой на миграционные службы, что Беларусь с 2014 года приняла более 150 тысяч украинцев. МВД неоднократно комментировало эти заявления, но не решалось их опровергать. Милицейские чиновники объясняли, что часть беженцев «катаются: кто приезжает, кто-то уезжает».





Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. По различным опросам, в тройке лидеров Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.



