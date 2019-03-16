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Сколько граждан Украины живет в Беларуси? Украинский посол опроверг слова Лукашенко

17.03.2019 19:17 — Разное | Партизан  
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По данным посольства, в Беларуси принять участие в голосовании по выбору президента Украины могут не более 13 тысяч граждан Украины.

Для желающих проголосовать на выборах президента Украины в Беларуси открывается два избирательных участка — один в посольстве Украины в Минске, а второй — в Бресте, в здании консульства. Об этом БелТА рассказал посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.
 
Дипломат назвал и примерное количество потенциальных избирателей, которые могут прийти на избирательные участки — 13 тысяч человек. Именно столько граждан Украины, по информации посла, имеют право избирательного голоса и проживают в Беларуси.


Эти цифры несколько отличаются от тех, которые неоднократно называл президент Беларуси Александр Лукашенко. Так, 1 марта 2019 года во время «Большого разговора с президентом» Лукашенко заявил, со ссылкой на миграционные службы, что Беларусь с 2014 года приняла более 150 тысяч украинцев. МВД неоднократно комментировало эти заявления, но не решалось их опровергать. Милицейские чиновники объясняли, что часть беженцев «катаются: кто приезжает, кто-то уезжает».

Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. По различным опросам, в тройке лидеров Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.


 
Теги: Брест, Минск
 
 
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По данным посольства, в Беларуси принять участие в голосовании по выбору президента Украины могут не более 13 тысяч граждан Украины.
 
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