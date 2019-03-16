6 вариантов зонирования комнаты



Грамотное обустройство помещения — важный аспект в дизайне квартиры. Предлагаем ознакомиться с тем, как зонировать комнату, чтобы выгодно подчеркнуть преимущества пространства.

Содержание:

Почему зонируют комнаты





Выделяют несколько целей зонирования помещения:

Функциональная. Прием используется для небольших помещений, которые требуется разделить на несколько отдельных зон. Чаще всего такое решение применяется для разграничения гостиной-кухни, спальни-кабинета, кухни-столовой.

Увеличение или уменьшение пространства. Используя оптические иллюзии, удастся видоизменять пропорции, делать из маленьких помещений — большие, а с больших — меньше и уютнее.

Оптимизация площади в небольших квартирах. При правильном разграничении пространства каждый член семьи будет иметь собственный уголок.

Также разграничение помещения используют в эстетических целях. Применяют аквариумы, подсветки, камины для визуального совершенствования дизайна.

Варианты зонирования





Предлагаем вам несколько идей зонирования для квартир, домов.

Применение мебели

Самый простой вариант, как зонировать комнату, это применить шкаф стандартной формы для разделения помещения на несколько частей. Преимущество решения — не теряется основная функция мебели, шкаф можно использовать в качестве хранилища одежды, обуви. С ролью разделителя отлично справится книжный стеллаж, комод, диван, барная стойка, кресло.

Арки

Секрет арок — они не крадут напольное пространство, а логически определяют следующую зону в помещении. Арки подходят и для маленьких, и для больших квартир. Встречаются креативные оформления, когда арки выступают частью стен, декорируются в виде встроенных книжных полок.

Подиумы

Подиум — это название каркасной конструкции, главное задание которой, — приподнять пол в выбранном месте. Высота подбирается индивидуально — от 5 см до 50 см. Также дополнительно монтируются ступени для удобного перемещения домочадцев.

Часто подиумам добавляют функциональности, оснащая их встроенными полками, специальными контейнерами.

Цветовые, световые решения

Еще один способ, как зонировать комнату, — это прибегнуть к визуальным приемам. Окрасив поверхность стен в пастельные тона, а зону отдыха, игровую, рабочую оформить более темным оттенком, вы сможете выгодно распределить пространство. Для усиления цветовых решений используют освещение. Грамотно расположенная подсветка позволяет менять функциональное предназначение территории, исходя от времени дня / ночи.

Ткани и гардины

Шторы и занавески визуально скроют шкафы, полки, спальное ложе. Одно легкое движение руки — и от посторонних глаз скрыт беспорядок. Текстильные границы выгодно использовать в больших помещениях. При желании полотна заменяют другими вариантами, меняя цветовое, фактурное решение. Такие решения стоят недорого. Единственный недостаток — звукопроницаемость штор. Современные интерьеры практикуют применение больших рулонных гардин, а также бамбуковых полотен и японских панелей для разграничения помещения.

Эксклюзивные варианты

Индивидуальные дизайнерские подходы предполагают массу нетривиальных решений. Специалисты предлагают использовать ниши, камины разного размера, перегородки из стекла.

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