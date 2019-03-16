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Не навреди: правила работы с ядохимикатами

17.03.2019 19:49 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Для того, чтобы вырастить хороший урожай, необходимо использовать различные агрохимикаты . С каждым годом их ассортимент и количество увеличивается.
Знаете ли вы, что многие пестициды, при нарушении их использования, могут привести к острым и хроническим отравлениям? Опасность отравления зависит не только от степени токсичности ядов, но и от степени подготовленности лиц, работающих с ними.
В целях профилактики возможных отравлений химическими веществами при работе с ними, прежде всего, необходимо соблюдать санитарные нормы и правила при хранении, транспортировке и применении пестицидов (ядохимикатов).При работе с ядохимикатами необходимо соблюдать несколько правил:

  • к работе с пестицидами допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж о мерах безопасности;
  • на местах проведения работы устанавливаются аптечки для оказания первой доврачебной помощи;
  • за каждым работающим закрепляют индивидуальные средства защиты, которые хранят в специально выделенном помещении.

Важно знать, что работа с пестицидами требует особого внимания и аккуратности:
во время работ с ядохимикатами нельзя принимать пищу, курить, пить, снимать средства индивидуальной защиты. Это допускается во время отдыха в специально отведенных местах, расположенных не ближе 200 метров от обрабатываемой территории, мест приготовления растворов.
Обязательно работать в специальной одежде, специальной обуви и средствах защиты. Нельзя уносить специальную одежду домой, так как, загрязненная ядами, она представляет опасность, особенно для детей.
Лица, работающие с ядохимикатами и минеральными удобрениями должны строго соблюдать правила личной гигиены: после работы необходимо вымыть лицо и руки, по возможности принять душ, обязательно прополоскать рот.
Оборудование, инвентарь, все, что соприкасается с ядохимикатами, тщательно промывается мыльно-содовым раствором и сливается в специальную яму, которая не должна располагаться на расстоянии менее 15 метров от колодцев, водопровода. Специальную одежду, после очищения механическим способом, вывешивают на 8-12 часов на открытом воздухе. Только затем обезвреживают мыльно-содовым раствором на 6-8 часов, затем стирают.
На период работы с ядохимикатами в состав пищевых продуктов желательно включить кисели, желе и другие вещества, обладающие обволакивающими средствами, которые препятствуют всасыванию вредных веществ в организм.
Выполняя эти несложные правила, Вы сохраните свое здоровье, а руководители создадут для Вас благоприятные условия для работы.
Ольга Винник, помощник врача-гигиениста.

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Для того, чтобы вырастить хороший урожай, необходимо использовать различные агрохимикаты . С каждым годом их ассортимент и количество увеличивается. Знаете
 
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