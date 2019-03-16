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МАРТ предостерегает от покупок лекарств и ювелирных изделий через интернет
17.03.2019 — Разное | Вороновская газета
На это во время пресс-конференции обратила внимание начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик, передает корреспондент БЕЛТА.
Специалист отметила, что сегодня на иностранных интернет-ресурсах очень активно рекламируются и предлагаются к покупке товары, продажа которых посредством сети Интернет запрещена. «Особое внимание хочу обратить на то, чтобы потребители не покупали лекарственные средства и биологически активные добавки», — подчеркнула Инна Гаврильчик. Она добавила, что потребители должны понимать: покупая на неизвестных сайтах лекарства и БАДы, они очень сильно рискуют.
Также представитель МАРТ не рекомендует покупать через магазины в интернете ювелирные изделия.
Отдельно Инна Гаврильчик остановилась на продаже товаров через социальные сети. Такая торговля в республике является незаконной, напомнила специалист. Рекламироваться в соцсетях могут только интернет-магазины, работающие в
«Как правило, в социальных сетях продают не интернет-магазины, а физлица, — констатировала специалист. — Мы говорим не о самозанятых, ремесленниках, а о тех, кто продает и перепродает различные товары». Это, по ее словам, предполагает определенные риски для покупателя, поскольку закон о защите прав потребителей не распространяется на такие сделки. Споры, возникающие по таким покупкам (к примеру, если поступил не тот товар, или пришел некачественный товар, не пришел вовсе) решаются в суде. Однако Инна Гаврильчик обращает внимание граждан: как показывает практика, зачастую после оплаты товара покупателем продавцы просто исчезают, не выходят на связь, отсутствует возможность предъявить претензию либо вернуть товар, если он оказался некачественным.
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На это во время пресс-конференции обратила внимание начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного...
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