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Как "разводят" пенсионеров на реквизиты банковских карточек, и что за это будет

17.03.2019 20:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Кобринский РОВД обратилась местная жительница 1956 г.р. с заявлением о краже денежных средств с банковской карточки. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64410.php

Как "разводят" пенсионеров на реквизиты банковских карточек, и что за это будет

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что за несколько дней до обращения в милицию пенсионерке поступил звонок с неизвестного номера. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что в Гомеле была зарегистрирована попытка снять 40 бел. рублей с карточки женщины. Злоумышленник пояснил, что для блокирования несанкционированного доступа к карточке ему необходимо знать ее реквизиты. У пенсионерки вызвал подозрение звонок с неизвестного номера, но убедительный ответ мужчины о том, что у всех сотрудников службы безопасности скрытые номера, развеял сомнения. Жительница Кобрина сообщила все сведения, содержащиеся на банковской платежной карте. На следующий день она обнаружила, что с карточки пропали все денежные средства, и обратилась в милицию.

Правоохранители проверили телефонные звонки и установили, что вызов был совершен с мобильного оператора сотовой связи РФ. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 212 УК РБ, проводятся дальнейшие следственные действия.

«Данных, нанесенных на банковскую платежную карту, достаточно для совершения платежей в сети интернет. Сообщая эти сведения третьим лицам, держатель карты предоставляет возможность распорядиться денежными средствами на карте. Как правило, злоумышленники под разными предлогами стараются склонить жертву к передаче информации о карте в социальной сети «Вконтакте», в ходе электронной переписки со взломанной страницы или во время телефонного звонка от имени сотрудников банковских учреждений. Данная тема широко освещалась в электронных СМИ, некоторые банки информируют своих клиентов посредством рассылки SMS-сообщений об актуальных угрозах. Однако, как показывает практика, информация доводится не до всех, доверчивые граждане поддаются на уговоры мошенников и в последствии становятся их жертвами. Поэтому в очередной раз хотелось бы напомнить, что сведения с банковских карт, их пин-код не следует никому передавать. При обнаружении утери карты следует немедленно обратиться в банк для ее блокировки, потому что карточкой могут воспользоваться при оплате товаров в магазинах, товаров и услуг в сети интернет, а также с использованием интернета перевести деньги на другие карточки или электронные кошельки. В соответствии с действующим законодательством, за хищение денежных средств с использованием банковских платежных карт или их реквизитов предусмотрена уголовная ответственность по ст. 212 УК РБ. Ответственность наступает с 14 лет», – комментирует начальник отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий криминальной милиции УВД Брестского облисполкома подполковник милиции Андрей Ракоть.

 
Теги: Гомель
 
 
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