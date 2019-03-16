|
В Минске подвели итоги конкурса «Женщина года-2018»: истории четырёх белорусок
Новости Беларуси. Обычные и при этом особенные – женщины года. Лучших из лучших поздравляли накануне в Минске, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Победительницами конкурса по итогам 2018 года стали четыре десятка женщин. Мужской взгляд на прекрасное: корреспондент Евгений Поболовец о тех, кем можно гордиться по-настоящему.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Обычные и при этом особенные – женщины года. Лучших из лучших поздравляли накануне в Минске, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)