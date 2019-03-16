В Минске подвели итоги конкурса «Женщина года-2018»: истории четырёх белорусок

Новости Беларуси. Обычные и при этом особенные – женщины года. Лучших из лучших поздравляли накануне в Минске, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Победительницами конкурса по итогам 2018 года стали четыре десятка женщин. Мужской взгляд на прекрасное: корреспондент Евгений Поболовец о тех, кем можно гордиться по-настоящему.

Подробности – в видеоинформации.



















