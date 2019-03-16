ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске подвели итоги конкурса «Женщина года-2018»: истории четырёх белорусок

17.03.2019 20:49 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Обычные и при этом особенные – женщины года. Лучших из лучших поздравляли накануне в Минске, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Победительницами конкурса по итогам 2018 года стали четыре десятка женщин. Мужской взгляд на прекрасное: корреспондент Евгений Поболовец о тех, кем можно гордиться по-настоящему.

Подробности – в видеоинформации.

В Минске подвели итоги конкурса «Женщина года-2018»: истории четырёх белорусок

В Минске подвели итоги конкурса «Женщина года-2018»: истории четырёх белорусок

В Минске подвели итоги конкурса «Женщина года-2018»: истории четырёх белорусок

В Минске подвели итоги конкурса «Женщина года-2018»: истории четырёх белорусок

В Минске подвели итоги конкурса «Женщина года-2018»: истории четырёх белорусок
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Обычные и при этом особенные – женщины года. Лучших из лучших поздравляли накануне в Минске, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Калифорнийским баранам угрожает эпидемия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика