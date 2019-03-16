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Сыпучее сокровище Полесья. О перспективах залежей кварцевых песков – репортаж СТВ

17.03.2019 20:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Пластиковая упаковка вредна. Об этом в нашей стране говорят всё чаще. И теперь не только говорят, но и переходят к активным действиям, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С недавних пор взят курс на бумагу и стеклотару. Так экологичнее, безопаснее, но значительно дороже.

Сыпучее сокровище Полесья. О перспективах залежей кварцевых песков – репортаж СТВ

К счастью, в недрах Беларуси можно отыскать сырье, в том числе и для стекольной промышленности. Однако, как и любые другие полезные ископаемые, запасы кварцевых песков ограничены. Логичный выход – искать новые.

Корреспондент Петр Бутрим отправился в Столинский район, чтобы узнать, насколько велики резервы и хватит ли их для поэтапного отказа от пластика.

Южная окраина Беларуси. До столицы примерно 300 километров. А вот граница с Украиной в получасе ходьбы. О ценности здешних залежей кварцевых песков заговорили еще при Советском Союзе. Но в дело природное богатство тогда так и не пустили. 

Сыпучее сокровище Полесья. О перспективах залежей кварцевых песков – репортаж СТВ

Николай Личевский, председатель Городнянского сельсовета:
Их оставляли для военных целей. В связи с тем, что это качественные стекольные пески, хотелось для изготовления оптических приборов, линз, обсерваторий и тому подобного использовать.

А речь идет о миллионах тонн, причем породы самой высокой пробы.

Сыпучее сокровище Полесья. О перспективах залежей кварцевых песков – репортаж СТВ

Петр Бутрим, корреспондент:
По результатам разведки, это месторождение кварцевых песков самое крупное в Беларуси. Вообще, глубина залежи достигает 20 метров. Но в отдельных местах полезное ископаемое можно увидеть прямо на поверхности. И даже невооруженным глазом видно, что песок без примесей и очень высокого качества.

Сыпучее сокровище Полесья. О перспективах залежей кварцевых песков – репортаж СТВ

Запасов огромного карьера, даже по самым скромным подсчетам геологов, хватит на 70 лет. В то время как действующие месторождения могут быть исчерпаны уже в ближайшее время. Резервы кварца, как и любого другого минерала, ограничены. Проблема сырья в этой отрасли с каждым годом стоит всё более остро, но решение есть.

Сыпучее сокровище Полесья. О перспективах залежей кварцевых песков – репортаж СТВ

Юрий Павлюкович, заведующий кафедрой Белорусского государственного технического университета:
Месторождения кварцевых песков в Брестской области могут являться резервом, который способен обеспечить нашу промышленность в будущем этим нужным материалом. Такие пески могут применяться в стекольной промышленности

Сыпучее сокровище Полесья. О перспективах залежей кварцевых песков – репортаж СТВ

Освоение нового месторождения–  это и хорошее подспорье для действующего производства кирпича. Оно, кстати, также работает на местном сырье – тугоплавкой глине. В год здесь получают до 30 миллионов кирпичей. А за счет хозяйского подхода к сыпучим недрам можно не только увеличить мощность завода, но и создать новые рабочие места.  

Сыпучее сокровище Полесья. О перспективах залежей кварцевых песков – репортаж СТВ

Николай Дворецкий, главный инженер Горынского комбината строительных материалов:
Задействовать производство песка и кирпича круглогодично. Завод будет работать без остановки.  

Сокровища белорусской земли использовать с умом и, главное, с выгодой – посыл не новый. За примером такого подхода от карьера с кварцем далеко ходить не надо.

Сыпучее сокровище Полесья. О перспективах залежей кварцевых песков – репортаж СТВ

На этом предприятии перерабатывают торф из полесских болот. От продукции не отбоя. Среди покупателей – 15 стран Европы: от Польши и Украины до Швейцарии и Италии. А недавно белорусский питательный грунт появился и на арабском рынке.  

Сыпучее сокровище Полесья. О перспективах залежей кварцевых песков – репортаж СТВ

Михаил Шут, директор торфопредприятия:
Мы на рынке уже 20 лет, продавали просто сырье. Но сейчас мы стараемся продать готовый продукт с добавленной стоимостью.

Сыпучее сокровище Полесья. О перспективах залежей кварцевых песков – репортаж СТВ

Серьезную прибыль сулит и амбициозный проект кварцевых песков. Осталось только найти инвестора. Объем планируемых вложений исчисляется десятками миллионов долларов. А вот точная цифра зависит от намерений самого инвестора. В идеале – это не только добыча, но и полноценный горно-обогатительный комбинат для получения стекольных концентратов.

Сыпучее сокровище Полесья. О перспективах залежей кварцевых песков – репортаж СТВ

Сергей Шило, начальник отдела экономики Столинского райисполкома:
На сегодняшний день эта стекольная тара она экологически чистая. Она возвратная. А если брать пластик, на сегодняшний день это уже проблема. Куда ни заедь – у нас всё завалено этим пластиком.

Сыпучее сокровище Полесья. О перспективах залежей кварцевых песков – репортаж СТВ

Переход на более экологичные материалы – вопрос времени. Недаром курс от пластика к стеклянной таре обозначил глава государства Александр Лукашенко. Президентом подписана директива. А значит, об освоении новых залежей нужно задуматься уже сегодня.

А ведь на Полесье издавна стекольные заводы работали только на местном сырье. Не пора ли вернуться к истокам?
 
 
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Новости Беларуси. Пластиковая упаковка вредна. Об этом в нашей стране говорят всё чаще. И теперь не только говорят, но и переходят к активным действиям, сообщили в...
 
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