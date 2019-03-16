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Дмитрий Матусевич: «Мы работаем над проектом декрета о лицензировании, он полностью готов». Интервью «Недели»
Новости Беларуси. Следующая неделя в Беларуси пройдет под знаком бизнеса – IV Неделя белорусского предпринимательства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ожидаются семинары, конференции, профильные заседания, выступления топ-менеджеров и бизнес-лидеров, круглые столы, панельные дискуссии. И, конечно, деловой форум «Развитие предпринимательства в Беларуси: стратегия и тактика». Неделя белорусского предпринимательства стартует 18 марта.
Накануне большого события мы отправились в Министерство экономики, чтобы задать несколько вопросов профильному заместителю министра, курирующему предпринимательство. Итак, интервью программы «Неделя» – с Дмитрием Матусевичем.
Юлия Огнева, СТВ:
Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Беларуси:
Юлия Огнева:
Дмитрий Матусевич:
Юлия Огнева:
Дмитрий Матусевич:
Мы выработали решение, что скорее всего на районном уровне дублирование этих советов не требуется, и там тоже надо сократить. Тогда мы выстроим нормальную иерархическую структуру, которая будет оказывать поддержку – максимально всю возможную, при этом мы спрашиваем за качество.
Приведу пример. Прошел общественно-консультативный совет перемен экономики, в результате которого порядка семи субъектам поддержки мы вынесли предупреждения. Следующий для них шаг будет – закрытие, по причине неэффективности работы. А трем мы уже послали «черную метку», то есть мы будем их закрывать.
Юлия Огнева:
Дмитрий Матусевич:
По первой. Я уже сказал, что мы работаем над созданием специализированной организации. И, как сейчас видится, концептуально фонд может структурно, организационно объединиться с нашим агентством по инвестициям и приватизации, но на более качественной основе. В ближайшее время – на апрель мы запланировали коллегию министерства, где эту концепцию мы рассмотрим. А к середине года уже внесем конкретные предложения в форме нормативно-правового акта.
Юлия Огнева:
Дмитрий Матусевич:
Наш проект указа об административных процедурах также находится на рассмотрении у главы государства. Мы считаем, что это поможет нам заложить основу по цифровизации и дальнейшему упорядочению процедур. Потому что, как показала практика работы над этим указом, очень много тонкостей кроется в мелочах каждой административной процедуры.
Если говорить о более системных вещах, у нас принята стратегия развития предпринимательства, которая предполагает ряд решений. Первый этап – совершенствование в том числе законодательной базы. Мы интерполируем что ли в нашу программу по малому и среднему бизнесу до этого года – естественно, ляжет в основу разработки следующей программы.
Если брать еще более высокий уровень, то новое правительство приняло план действий, его надо просто исполнить.
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Дмитрий Матусевич: «Мы работаем над проектом декрета о лицензировании, он полностью готов». Интервью «Недели»
Новости Беларуси. Следующая неделя в Беларуси пройдет под знаком бизнеса – IV Неделя белорусского предпринимательства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ....
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