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Дмитрий Матусевич: «Мы работаем над проектом декрета о лицензировании, он полностью готов». Интервью «Недели»

17.03.2019 20:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Следующая неделя в Беларуси пройдет под знаком бизнеса – IV Неделя белорусского предпринимательства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ожидаются семинары, конференции, профильные заседания, выступления топ-менеджеров и бизнес-лидеров, круглые столы, панельные дискуссии. И, конечно, деловой форум «Развитие предпринимательства в Беларуси: стратегия и тактика». Неделя белорусского предпринимательства стартует 18 марта.

Накануне большого события мы отправились в Министерство экономики, чтобы задать несколько вопросов профильному заместителю министра, курирующему предпринимательство. Итак, интервью программы «Неделя» – с Дмитрием Матусевичем.

Дмитрий Матусевич: «Мы работаем над проектом декрета о лицензировании, он полностью готов». Интервью «Недели»

Юлия Огнева, СТВ:
Дмитрий Феофанович, пакет документов по развитию предпринимательства был принят в конце 2017 года, а заработал в 2018-м. Можно сказать, что практически весь прошлый год бизнес работал в новых условиях: и открыться стало проще, и проверок меньше. Собственно говоря, эти условия стали проще. Но количество субъектов хозяйствования, по сравнению с 2017-м, осталось примерно на том же уровне. Понятно, что количественный показатель не главный. И хочется верить, что бизнес укрупняется: с ИП – в малый, из малого – в средний. Но все-таки тот ли это результат, на который вы рассчитывали?

Дмитрий Матусевич: «Мы работаем над проектом декрета о лицензировании, он полностью готов». Интервью «Недели»

Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Беларуси:
В 2018 году мы наблюдали трансформацию бизнеса как в сторону укрупнения, так и в сторону уменьшения или даже, например, перехода из ИП в самозанятые, из микрофирм – в ИП. Это всё обусловлено именно тем пакетом мер, который был предусмотрен. Но количественные показатели не изменились: 348 тысяч с небольшим – совместно это ИП и субъекты малых и средних предприятий – он остался. Одновременно с этим большинство экономических показателей, то есть отдача, вклад этого бизнеса в экономику выросли. Впервые за всю новейшую историю экспорт сегмента МСП превысил 50 % – это по товарам. В услугах он также прирос и составляет порядка 40 %.

Юлия Огнева:
Это доля?

Дмитрий Матусевич:
Доля, да. Чтобы вы понимали, экспорт товаров – 17 миллиардов долларов, это очень серьезный объем. Кроме этого вырос вклад в налоговые поступления. И, как косвенный показатель, хотя я считаю его также очень важным в условиях той макроэкономической стабильности, которую мы наблюдали в прошлом году, которая была достигнута, – существенный прирост кредитования сектора МСП.

Юлия Огнева:
Давайте о поддержке. В стране более 100 центров поддержки предпринимательства и около 30 инкубаторов. В октябре шла речь о том, что необходимо переформатировать их работу. Скажите, есть ли подвижки в этом вопросе. Вообще многие задаются вопросом: «А что же их так много?».

Дмитрий Матусевич: «Мы работаем над проектом декрета о лицензировании, он полностью готов». Интервью «Недели»

Дмитрий Матусевич:
В рамках той работы, о которой говорилось, сейчас ведется работа о подготовке проекта нормативно-правового акта по созданию единой специализированной организации по поддержке бизнеса, которая, естественно, в регионах должна базироваться на вот этих центрах поддержки. Это один слой. Кроме этого еще в регионах, также и у нас в министерстве, есть общественно-консультативные советы и советы по развитию предпринимательства.

Мы выработали решение, что скорее всего на районном уровне дублирование этих советов не требуется, и там тоже надо сократить. Тогда мы выстроим нормальную иерархическую структуру, которая будет оказывать поддержку – максимально всю возможную, при этом мы спрашиваем за качество.

Приведу пример. Прошел общественно-консультативный совет перемен экономики, в результате которого порядка семи субъектам поддержки мы вынесли предупреждения. Следующий для них шаг будет – закрытие, по причине неэффективности работы. А трем мы уже послали «черную метку», то есть мы будем их закрывать.

Дмитрий Матусевич: «Мы работаем над проектом декрета о лицензировании, он полностью готов». Интервью «Недели»

Юлия Огнева:
А где в этой структуре место для Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей, и планируются ли изменения в его работе? И долгожданный вопрос: когда он начнет выдавать поручительства по кредитным договорам?

Дмитрий Матусевич:
Начну со второго. В этом помещении было управление фонда. И мы завершили все процедуры. После 8 марта фонд может выдавать такую финансовую поддержку. Это аналог залога. Для малых предпринимателей он важен в том, что не у всех этот залог есть. Соответственно, фонд определил ставку: она небольшая – 1,25 %, определил предел этого залога – это 60 % от суммы кредита. И нашел банки-партнеры – их около 10. Это что касается второй части вашего вопроса.

По первой. Я уже сказал, что мы работаем над созданием специализированной организации. И, как сейчас видится, концептуально фонд может структурно, организационно объединиться с нашим агентством по инвестициям и приватизации, но на более качественной основе. В ближайшее время – на апрель мы запланировали коллегию министерства, где эту концепцию мы рассмотрим. А к середине года уже внесем конкретные предложения в форме нормативно-правового акта.

Юлия Огнева:
Последний вопрос о перспективе. Что еще планируется сделать для того, чтобы достичь искомых показателей по малому и среднему бизнесу?

Дмитрий Матусевич: «Мы работаем над проектом декрета о лицензировании, он полностью готов». Интервью «Недели»

Дмитрий Матусевич:
Лучше не достичь показателей, а просто постоянно улучшать бизнес-среду. Поэтому мы работаем над проектом декрета о лицензировании, он полностью готов и согласован со всеми. Ожидается, что в ближайшее время будет доложено главе государства лично: либо главой правительства, либо лицом назначенным. Документ, я повторюсь, абсолютно готов и он вслед за Декретом № 7 отменит еще 15 тысяч лицензий. Декрет, по нашим оценкам, порядка 15 тысяч отменил, и вот этот. Кроме этого порядка 14 видов лицензируемой деятельности будут в той или иной мере упрощены.

Наш проект указа об административных процедурах также находится на рассмотрении у главы государства. Мы считаем, что это поможет нам заложить основу по цифровизации и дальнейшему упорядочению процедур. Потому что, как показала практика работы над этим указом, очень много тонкостей кроется в мелочах каждой административной процедуры.

Если говорить о более системных вещах, у нас принята стратегия развития предпринимательства, которая предполагает ряд решений. Первый этап – совершенствование в том числе законодательной базы. Мы интерполируем что ли в нашу программу по малому и среднему бизнесу до этого года – естественно, ляжет в основу разработки следующей программы.

Если брать еще более высокий уровень, то новое правительство приняло план действий, его надо просто исполнить.

Дмитрий Матусевич: «Мы работаем над проектом декрета о лицензировании, он полностью готов». Интервью «Недели»
 
 
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Новости Беларуси. Следующая неделя в Беларуси пройдет под знаком бизнеса – IV Неделя белорусского предпринимательства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ....
 
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