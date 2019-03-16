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Шоумен, экс-премьер или действующий президент? Всё о самых необычных выборах в истории Украины
Новости Украины. Политическая жизнь воюющей уже пять лет страны привлекает внимание экспертов со всего мира. Но нам, белорусам, эта страна близка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Украине живут наши родные и друзья. В Украину отправляемся на отдых: пляжи Затоки и Железного порта – летом, живописные спуски Буковеля – зимой. Не говоря о том, что Украина и Беларусь – ближайшие экономические партнеры.
Главами двух государств поставлена амбициозная задача в 2019 году: поднять взаимный товарооборот до 8 миллиардов долларов. Суждено ли этим планам сбыться, зависит в том числе от выбора, который сделают украинцы 31 марта. Нынешнюю избирательную кампанию эксперты уже называют самой необычной в истории страны. Корреспондент Александр Добриян отправился в Украину, чтобы это проверить.
Беспрецедентное число кандидатов и непрогнозируемый результат. Украинцы в очередной раз превзошли сами себя.
Владимир Фесенко, политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента»:
Традиционно очень тяжело предсказать победителя, а сейчас – тем более. Это самые необычные выборы за всю историю независимой Украины.
Абсолютный рекорд по числу кандидатов. Изначально их было 44, теперь – 39. Но большинство из них так и останется лишь фамилиями на сайте Центральной избирательной комиссии. Они не ведут активную предвыборную кампанию и, судя по всему, нужны лишь для различных уловок политтехнологов.
Александр Добриян, корреспондент:
Избирателям придется немало потрудиться, чтобы просто найти имя своего кандидата.
Заслуженный ветеран украинского политического Олимпа Юлия Тимошенко – классическая оппозиция действующей власти. Риторика стандартна: критика начатых в стране реформ плюс обещания, многие из которых украинцы слышат от экс-премьера уже не первое десятилетие.
Вадим, участник предвыборного митинга:
Их рейтинги разнятся на величину, близкую к статистической погрешности. Противостояние экс-премьера и действующего президента Украины, занимающих вторую и третьи строчки в предвыборных чартах, в лучших традициях жанра: война компроматов и взаимные обвинения в подкупе избирателей. По этой статье уже возбуждено более 40 уголовных дел.
Но к этому факту украинцы отнеслись равнодушно. Более весомы оказались простые цифры: за год тарифы для населения в Украине выросли в 10 раз! Долги украинцев за коммуналку обновили исторический рекорд и вплотную приблизились к двум миллиардам долларов.
Альбина Вакулич, житель деревни Данёвка:
Пенсии в 1500 гривен (это около 120 белорусских рублей) хватить на жизнь не может даже теоретически. У Альбины Вакулич на руках маленькие внуки. Концы с концами пенсионерка сводит только благодаря хозяйству: возит сыр и творог на рынок в Киев. Так живет большинство ее соседей. Их требования к будущему президенту предельно просты.
Екатерина Многолит, житель деревни Данёвка:
На фоне такой непростой ситуации все достижения власти последних лет оказываются незаметными. Мужчин по-прежнему отправляют на передовую. А те, кто вернулся, в поисках заработка вынуждены снова уезжать: трудовых мигрантов из Украины только в Европе – до 3 миллионов человек. А в случае с выборами президента отсутствующие избиратели – это прежде всего повод для фальсификаций.
Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины:
Силовики не сходят с экранов телевизоров. На фоне предвыборной кампании между ведомствами развернулось настоящее противостояние. В разгаре скандал о злоупотреблениях при выполнении военных контрактов и разворовывании оборонного бюджета. Десятки уголовных дел, громких арестов и приговоров. В воюющей стране, где даже пенсионеры отчисляют налог на армию, новости про деньги на крови – отличный повод продемонстрировать силу. Парамиллитаристы из Нацкорпуса уже провели ряд силовых акций в Черкассах и Киеве.
В результате столкновений медицинская помощь потребовалась десяткам правоохранителей. Но позиция МВД на этот раз предельно жесткая.
Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины:
В Украине, где за пять лет тысячи людей прошли через горнило войны, кандидат ветеранов мог бы стать сильной фигурой на президентских выборах. Но такого не нашлось. В своих целях эту силу теперь постараются использовать другие политики. Но ожидать очередной Майдан не стоит.
Константин Бондаренко, политолог, руководитель Фонда «Украинская политика»:
И все же миллионы украинцев активно протестуют уже не одну неделю. Новая форма мирного протеста – это запредельная популярность самого неожиданного кандидата.
Главный тренд предвыборной кампании – всеобщее разочарование политической элитой страны. Люди готовы голосовать за кого угодно, лишь бы он не имел с ней ничего общего.
Александр Ротань, волонтер:
Талантливый актер и шоумен, создавший романтический образ идеального президента в сериале «Слуга народа», сегодня на пике популярности. У него нет классической предвыборной программы, ее он предлагает украинцам писать вместе.
Вместо пикетов – вирусная реклама в каждом смартфоне, вместо интервью и телешоу – соцсети и YouTube-канал.
Даниил Лемешко, активист:
Эксперты не зря называют нынешние выборы самыми непредсказуемыми в истории. У любого кандидата из тройки лидеров есть все шансы оказаться во втором туре и уже там решить главную интригу один на один. Шоумен, экс-премьер или действующий президент? Вопрос остается открытым.
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Новости Украины. Политическая жизнь воюющей уже пять лет страны привлекает внимание экспертов со всего мира. Но нам, белорусам, эта страна близка, сообщили в...
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