ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шоумен, экс-премьер или действующий президент? Всё о самых необычных выборах в истории Украины

17.03.2019 20:09 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Украины. Политическая жизнь воюющей уже пять лет страны привлекает внимание экспертов со всего мира. Но нам, белорусам, эта страна близка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Украине живут наши родные и друзья. В Украину отправляемся на отдых: пляжи Затоки и Железного порта – летом, живописные спуски Буковеля – зимой. Не говоря о том, что Украина и Беларусь – ближайшие экономические партнеры.

Шоумен, экс-премьер или действующий президент? Всё о самых необычных выборах в истории Украины

Главами двух государств поставлена амбициозная задача в 2019 году: поднять взаимный товарооборот до 8 миллиардов долларов. Суждено ли этим планам сбыться, зависит в том числе от выбора, который сделают украинцы 31 марта. Нынешнюю избирательную кампанию эксперты уже называют самой необычной в истории страны. Корреспондент Александр Добриян отправился в Украину, чтобы это проверить.

Беспрецедентное число кандидатов и непрогнозируемый результат. Украинцы в очередной раз превзошли сами себя.

Шоумен, экс-премьер или действующий президент? Всё о самых необычных выборах в истории Украины

Владимир Фесенко, политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента»:
Такого кризиса доверия к элитам у нас не было никогда. Разочаровались как сторонники Майдана: в действующем президенте, в тех политических силах, которые пришли к власти в 2014 году, так разочаровались и противники Майдана.

Традиционно очень тяжело предсказать победителя, а сейчас – тем более. Это самые необычные выборы за всю историю независимой Украины.

Шоумен, экс-премьер или действующий президент? Всё о самых необычных выборах в истории Украины

Абсолютный рекорд по числу кандидатов. Изначально их было 44, теперь – 39. Но большинство из них так и останется лишь фамилиями на сайте Центральной избирательной комиссии. Они не ведут активную предвыборную кампанию и, судя по всему, нужны лишь для различных уловок политтехнологов.

Шоумен, экс-премьер или действующий президент? Всё о самых необычных выборах в истории Украины

Александр Добриян, корреспондент:
39 кандидатов. Для того чтобы понять, как это много, достаточно представить себе избирательный бюллетень длинной почти в метр. Центральная избирательная комиссия Украины уже утвердила его окончательный вид: документ будет иметь размеры 20 на 80 сантиметров. Примерно это выглядит так: почти три листа формата А4.

Избирателям придется немало потрудиться, чтобы просто найти имя своего кандидата.

Шоумен, экс-премьер или действующий президент? Всё о самых необычных выборах в истории Украины

Шоумен, экс-премьер или действующий президент? Всё о самых необычных выборах в истории Украины

Заслуженный ветеран украинского политического Олимпа Юлия Тимошенко – классическая оппозиция действующей власти. Риторика стандартна: критика начатых в стране реформ плюс обещания, многие из которых украинцы слышат от экс-премьера уже не первое десятилетие.

Шоумен, экс-премьер или действующий президент? Всё о самых необычных выборах в истории Украины

Вадим, участник предвыборного митинга:
Ни о чем. Деньги выкинуты просто на ветер вместо того, чтобы сделать что-то для людей. Половина здесь проплаченные, я в этом уверен на 100 %. Бабушки-дедушки придут, возьмут пару календарей домой.

Шоумен, экс-премьер или действующий президент? Всё о самых необычных выборах в истории Украины

Шоумен, экс-премьер или действующий президент? Всё о самых необычных выборах в истории Украины

Шоумен, экс-премьер или действующий президент? Всё о самых необычных выборах в истории Украины

Шоумен, экс-премьер или действующий президент? Всё о самых необычных выборах в истории Украины

Их рейтинги разнятся на величину, близкую к статистической погрешности. Противостояние экс-премьера и действующего президента Украины, занимающих вторую и третьи строчки в предвыборных чартах, в лучших традициях жанра: война компроматов и взаимные обвинения в подкупе избирателей. По этой статье уже возбуждено более 40 уголовных дел.

Шоумен, экс-премьер или действующий президент? Всё о самых необычных выборах в истории Украины

Шоумен, экс-премьер или действующий президент? Всё о самых необычных выборах в истории Украины

Шоумен, экс-премьер или действующий президент? Всё о самых необычных выборах в истории Украины

Но к этому факту украинцы отнеслись равнодушно. Более весомы оказались простые цифры: за год тарифы для населения в Украине выросли в 10 раз! Долги украинцев за коммуналку обновили исторический рекорд и вплотную приблизились к двум миллиардам долларов.

Шоумен, экс-премьер или действующий президент? Всё о самых необычных выборах в истории Украины

Альбина Вакулич, житель деревни Данёвка:
Плохо живем. 1500 пенсии. А 2770 в месяц за газ нужно заплатить. Пеня растет. С января месяца у меня уже 5400 долга. Отопительный сезон кончится, отрежут и всё.

Пенсии в 1500 гривен (это около 120 белорусских рублей) хватить на жизнь не может даже теоретически. У Альбины Вакулич на руках маленькие внуки. Концы с концами пенсионерка сводит только благодаря хозяйству: возит сыр и творог на рынок в Киев. Так живет большинство ее соседей. Их требования к будущему президенту предельно просты.

Шоумен, экс-премьер или действующий президент? Всё о самых необычных выборах в истории Украины

Шоумен, экс-премьер или действующий президент? Всё о самых необычных выборах в истории Украины

Шоумен, экс-премьер или действующий президент? Всё о самых необычных выборах в истории Украины

Екатерина Многолит, житель деревни Данёвка:
В первую очередь, чтобы кончилась война. Во вторую очередь, чтобы снизились тарифы. Ну и чтобы повысились пенсии и зарплаты. Тогда и жить можно будет.

На фоне такой непростой ситуации все достижения власти последних лет оказываются незаметными. Мужчин по-прежнему отправляют на передовую. А те, кто вернулся, в поисках заработка вынуждены снова уезжать: трудовых мигрантов из Украины только в Европе – до 3 миллионов человек. А в случае с выборами президента отсутствующие избиратели – это прежде всего повод для фальсификаций.

Шоумен, экс-премьер или действующий президент? Всё о самых необычных выборах в истории Украины

Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины:
По закону любой член избирательной комиссии, который выдаст избирательный бюллетень на имя отсутствующего в стране гражданина, довольно быстро получит криминальное наказание.

Шоумен, экс-премьер или действующий президент? Всё о самых необычных выборах в истории Украины

Шоумен, экс-премьер или действующий президент? Всё о самых необычных выборах в истории Украины

Шоумен, экс-премьер или действующий президент? Всё о самых необычных выборах в истории Украины

Силовики не сходят с экранов телевизоров. На фоне предвыборной кампании между ведомствами развернулось настоящее противостояние. В разгаре скандал о злоупотреблениях при выполнении военных контрактов и разворовывании оборонного бюджета. Десятки уголовных дел, громких арестов и приговоров. В воюющей стране, где даже пенсионеры отчисляют налог на армию, новости про деньги на крови – отличный повод продемонстрировать силу. Парамиллитаристы из Нацкорпуса уже провели ряд силовых акций в Черкассах и Киеве.

В результате столкновений медицинская помощь потребовалась десяткам правоохранителей. Но позиция МВД на этот раз предельно жесткая.

Шоумен, экс-премьер или действующий президент? Всё о самых необычных выборах в истории Украины

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины:
Ни одно образование, ни одна общественная организация, ни национальные дружины, ни Национальный корпус, ни какие-нибудь интернациональные интернационалисты – никто не будет иметь права силовым образом вмешиваться в избирательный процесс. У нас достаточно сил.

Шоумен, экс-премьер или действующий президент? Всё о самых необычных выборах в истории Украины

Шоумен, экс-премьер или действующий президент? Всё о самых необычных выборах в истории Украины

В Украине, где за пять лет тысячи людей прошли через горнило войны, кандидат ветеранов мог бы стать сильной фигурой на президентских выборах. Но такого не нашлось. В своих целях эту силу теперь постараются использовать другие политики. Но ожидать очередной Майдан не стоит.

Шоумен, экс-премьер или действующий президент? Всё о самых необычных выборах в истории Украины

Константин Бондаренко, политолог, руководитель Фонда «Украинская политика»:
Видите ли, Майдан – это ноу-хау, которое существует только у одного государства – у Соединенных Штатов. Что касается всех Майданов, которые пытались в Украине создать без США, – все они провалились. Никакого Майдана не будет, а будет попытка некого бунта, восстания, которые обычно очень быстро подавляются.

И все же миллионы украинцев активно протестуют уже не одну неделю. Новая форма мирного протеста – это запредельная популярность самого неожиданного кандидата.

Главный тренд предвыборной кампании – всеобщее разочарование политической элитой страны. Люди готовы голосовать за кого угодно, лишь бы он не имел с ней ничего общего.

Шоумен, экс-премьер или действующий президент? Всё о самых необычных выборах в истории Украины

Александр Ротань, волонтер:
Он не был в политике и он как бы честный. Поэтому я его поддерживаю как кандидата. Он не замешан ни в каких коррупционных схемах, как наши все политики, не буду называть конкретно. Знают все абсолютно, что коррупция у нас процветает. И одна надежда на Зеленского, который искоренит это всё. И мы будем ему в этом помогать.

Шоумен, экс-премьер или действующий президент? Всё о самых необычных выборах в истории Украины

Талантливый актер и шоумен, создавший романтический образ идеального президента в сериале «Слуга народа», сегодня на пике популярности. У него нет классической предвыборной программы, ее он предлагает украинцам писать вместе.

Шоумен, экс-премьер или действующий президент? Всё о самых необычных выборах в истории Украины

Шоумен, экс-премьер или действующий президент? Всё о самых необычных выборах в истории Украины

Вместо пикетов – вирусная реклама в каждом смартфоне, вместо интервью и телешоу – соцсети и YouTube-канал.

Шоумен, экс-премьер или действующий президент? Всё о самых необычных выборах в истории Украины

Даниил Лемешко, активист:
Я думаю, что под выборы все поймут, что шутки шутками, политика политикой, будущее будущим. У Зеленского, думаю, мало шансов.

Эксперты не зря называют нынешние выборы самыми непредсказуемыми в истории. У любого кандидата из тройки лидеров есть все шансы оказаться во втором туре и уже там решить главную интригу один на один. Шоумен, экс-премьер или действующий президент? Вопрос остается открытым.

Шоумен, экс-премьер или действующий президент? Всё о самых необычных выборах в истории Украины
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Украины. Политическая жизнь воюющей уже пять лет страны привлекает внимание экспертов со всего мира. Но нам, белорусам, эта страна близка, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Еврейская община Эстонии опасается вхождения Консервативной партии в правящую коалицию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика