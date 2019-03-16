«Цмокi» разгомно проиграли в Астане и потерпели 16-е поражение в 18 матчах со старта Единой лиги ВТБ

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели 16-е поражение в 18 матчах со старта регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. 17 марта минчане с разницей в 30 очков проиграли в гостях «Астане».



Фото: vtb-league.com

«Астана» — «Цмокi-Мiнск» — 101:71 (20:19, 24:20, 30:20, 27:12).

«Цмокі-Мінск»: Саддлер (11 очков + 2 подбора + 4 паса), Михайлович (23 + 3 подбора + 2 паса), Тростинецкий (2 + 1 подбор + 3 паса), Мещеряков (9 + 6 подборов + 1 пас), Раш (3 + 4 подбора + 3 паса), Сарикопулос (13 + 6 подборов + 3 паса), Кудрявцев (6 + 1 подбор + 2 паса), Полещук (2 подбора), Семенюк (4 + 1 подбор).

Самые результативные в составе «Астаны»: Джеффри Гросселл (24 + 10 подборов), Майкл Дженкинс (17), Джей Джей О’Брайен (16 + 6 передач), Стивен Холт (12).

После половины матча минчане уступали с разницей всего в 5 баллов. А после экватора поединка «драконы» усилиями своего новобранца Владимира Михайловича и вовсе сравняли счет — 44:44.

Однако последовавший затем провал обернулся для минчан итоговыми разгромными «-30».

«Драконы» безнадежно застряли на дне турнирной таблицы.

«Астана» между тем повторила свой рекорд по числу побед (13), достигнутый в сезоне-2014/15.



Фото: vtb-league.com

Следующий матч «Цмокi» проведут 24 марта в Минске на площадке Falcon Club против соседа по таблице «Пармы» из Пермского края.