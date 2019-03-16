Единение с природой: как выбрать гамак



Отдых в загородном доме, на даче позволяет расслабиться. Отличное решение — повесить стильный, удобный гамак, в котором можно наслаждаться чтением, приятным дневным сном. В этой статье предлагаем разобраться, как выбрать гамак.

Содержание:

Материал гамака





Сетчатые

Считаются простыми и доступными вариантами. Модели не всем нравятся, поскольку имеют ячейки-сетки, которые могут впиваться в кожу. Чтобы сделать отдых максимально комфортным, предусмотрите покупку дополнительного матраса или застилайте пледом. Вес, который способен выдержать подобный гамак, составляет до 100 кг.

Тканевые

Тканевые модели считаются более комфортными вариантами. Для их изготовления применяют мешковину, хлопок, полиэстер, нейлон. Синтетические варианты полотен хороши тем, что могут располагаться под открытым небом, не боясь при этом попадания воды. Но имеют небольшой недостаток — относительная жесткость.

Мешковина считается грубым, относительно непрочным материалом. А вот модели, сделанные из хлопка, мягкие, комфортные, имеют высокий уровень прочности. Хлопковые гамаки хороши тем, что быстро повторяют форму тела человека, способны выдержать вес до 160 кг. Поэтому отдых в таких гамаках подходит для двух человек сразу. Но учитывайте, что хлопковые модели — промокаемые, поэтому не располагайте их в местах, куда может попасть дождь. Во время непогоды лучше снимать изделия, прятать.

Конструктивные особенности





Перед тем как выбрать гамак, разберитесь с особенностями конструкции. Встречаются модели, на которых есть деревянные палки, или без них. Изделия без планок отличаются ценовой доступностью, но они менее удобные.

Гамаки, имеющие планки, плотно натягиваются, что обеспечивает дополнительный комфорт, возможность отдыха компанией. Срок их службы больше, чем простых. Ткань не провисает, благодаря чему нивелируется ее протирание.

Существует третий вариант — подвесные кресла. Они создаются из хлопка, полиэстера, ротанга, прутьев ивы. Подвесные кресла могут выдерживать вес до 130 кг. Полноценно отдохнуть в них не удастся, но они имеют другой плюс — требуют небольшого количества места: располагают в садах, на уличных террасах, балконах. Дополнительный плюс изделий — они оснащаются специальными защитными навесами от солнца.

Месторасположение





От места, на котором планируется установка гамака, зависит его вид. При планировании установить изделие между садовыми деревьями, используют простые нейлоновые модели. Террасы, где попадание дождя невозможно, оснащаются хлопковыми гамаками. Открытые площадки могут обустраиваться каркасными вариантами.

Монтаж гамаков





Распространённый вариант монтажа — подвесить полотно между деревьями, желательно, чтобы стволы были с диаметром минимум 15 см. Применять крюки, другие элементы крепежа не рекомендуется, поскольку такой способ вредит насаждениям. Комфортной, безопасной высотой считается показатель — 1,4−1,8 метров.

При отсутствии деревьев на участке рекомендуется вкопать столбы (глубина — 65−75 см), забетонировать их. Затем можно переходить к креплению.

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