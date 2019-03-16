По 640 рублей на человека. Среднедушевые денежные доходы белорусов демонстрируют рост

Среднедушевые денежные доходы белорусов продолжают расти. Так, за 2018 год они увеличились до 640,5 рубля (сумма до выплаты налогов), сообщает Белстат. Эта сумма на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Основные источники доходов белорусов по-прежнему — и трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии). Их удельный вес в общем объеме денежных доходов населения в 2018 году составил 87,6%. На доходы от ИП приходится на 7,9%.

Напомним, в прошлом году властям не удалось выйти на запланированные показатели по средней зарплате по стране (в январе-декабре 2018-го составила 958,1 до уплаты налогов при планах в 1000 рублей), зарплатам бюджетников (хотели довести до 80% от средней зарплаты, а по факту — 77%), средним пенсиям ( планировали довести до 40% от средней зарплаты, но в декабре вышло только 34,2%).

При этом в 2018 году рост реальных располагаемых денежных доходов населения составил 8% к предыдущему году ( при прогнозе властей в 3,2%), а в 2017-м — на 2,4%. В 2016 году реальные доходы белорусов показали самое сильное падение за последние 10 лет (на 6,9%).

Власти прогнозируют , что в этом году реальные располагаемые денежные доходы белорусов вырастут на 3,4% к 2018 году ( в первом квартале — на 2,3% к аналогичному периоду прошлого года, во втором — на 2,8%, в третьем — на 3,1%, в четвертом — на 3,4%).

Справка FINANCE.TUT.BY. Денежные доходы в расчете на душу населения (среднедушевые денежные доходы) рассчитываются путем деления общего объема денежных доходов населения на среднегодовую численность населения. Денежные доходы населения включают оплату труда работников, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие), доходы от собственности (проценты по депозитам, дивиденды и прочие доходы от собственности), прочие доходы (выигрыши в лотереи, доходы от продажи вторсырья и прочие). Это сумма до уплаты налогов, сборов и взносов.