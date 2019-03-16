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Mercer опубликовал рейтинг лучших городов Земли. Минск занял 188 место из 231. Разбираемся в политической подоплёке

17.03.2019 21:19 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Рейтинг лучших городов Земли на неделе опубликовало американское консалтинговое агентство Mercer, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В ежегодной битве за звание самого комфортного победила Вена, в шаге от австрийской столицы – швейцарский Цюрих, замыкает тройку лидеров Ванкувер, Канада.

Mercer опубликовал рейтинг лучших городов Земли. Минск занял 188 место из 231. Разбираемся в политической подоплёке

Что же касается белорусской столицы, то Минск занял 188 место из 231. Обидно? Не то слово, особенно если рассмотреть тех, кто в этом рейтинге ушел от нас недалеко, но все же занял позиции выше.

Итак, лучше Минска оказались сенегальский Дакар, кенийский Найроби, Алжир и ливанский Бейрут. Казалось бы, как такое возможно?

Mercer опубликовал рейтинг лучших городов Земли. Минск занял 188 место из 231. Разбираемся в политической подоплёке

Чтобы внести ясность, озвучим критерии, по которым авторитетное агентство сравнивало города. Всего их 39, вот ключевые: социально-культурная среда, доступность медицины, инфраструктура, общественный транспорт, образование, возможности для отдыха, экономическая среда и, конечно, политическая. Именно этот тезис, по мнению американских аналитиков, основополагающий. И особенно он важен, когда речь идет о комфортном проживании в городе. Сомневаетесь?

Mercer опубликовал рейтинг лучших городов Земли. Минск занял 188 место из 231. Разбираемся в политической подоплёке

Mercer опубликовал рейтинг лучших городов Земли. Минск занял 188 место из 231. Разбираемся в политической подоплёке

Но все дело в том, что СМИ, растиражировав этот рейтинг, не потрудились сообщить, что составляют его не для горожан и туристов, а для бизнесменов, которые обращаются в консалтинговую компанию, чтобы отправиться за границу самим или отправить туда своих подчиненных.

Mercer опубликовал рейтинг лучших городов Земли. Минск занял 188 место из 231. Разбираемся в политической подоплёке

В этом случае, конечно, важнее, скольким государствам страна взаимно безвизово открыта или насколько велика география возможных вылетов из аэропорта конкретного города.

Mercer опубликовал рейтинг лучших городов Земли. Минск занял 188 место из 231. Разбираемся в политической подоплёке

В общем, этот рейтинг для тех, кто обычно и города-то не видит в попытке соблюсти баланс «время-деньги». Для тех же, кто любит открывать для себя новое и проводить время с удовольствием, британское издание Independent составило иной рейтинг – топ-10 городов Европы для посещения в этом году. И наш Минск уверено возглавил рейтинг.

Mercer опубликовал рейтинг лучших городов Земли. Минск занял 188 место из 231. Разбираемся в политической подоплёке

И еще одна любопытная цифра все из того же рейтинга Mercer. Киев в нем занял 173 место – на 15 позиций выше, чем Минск. В принципе, больше можно ничего не говорить. Особенно когда речь о политической среде. И особенно перед президентскими выборами, которые пройдут в Украине через две недели.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Рейтинг лучших городов Земли на неделе опубликовало американское консалтинговое агентство Mercer, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В...
 
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