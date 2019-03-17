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Максим Воробей о серебряной медали на Универсиаде в Красноярске: «Последний выстрел всё решил»

17.03.2019 23:10 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Мастера биатлона на этой неделе вовсю боролись за медали на чемпионате мира, сообщили в программе «Неделя спорта».

Выступление белорусов в Эстерсунде точно не назовешь удачным. Наши стреляющие лыжники определенно не показали максимум своих возможностей, в том числе и лидер команды Ирина Кривко, которая впервые в сезоне выпала из топ-10 общего зачета. Отметим, 13-е место Динары Алимбековой в спринте, 15-ю позицию Владимира Чепелина в индивидуальной гонке, а также весьма успешное выступление белорусской мужской эстафеты, наш квартет попал в 10-ку сильнейших. 

Биатлонную тему мы сегодня продолжим с героем Универсиады-2019, у нас в студии Максим Воробей.

Белорус Максим Воробей завоевал серебро в масс-старте на зимней Универсиаде

Подробнее – в видеоматериале.

Максим Воробей о серебряной медали на Универсиаде в Красноярске: «Последний выстрел всё решил»

Максим Воробей о серебряной медали на Универсиаде в Красноярске: «Последний выстрел всё решил»

 
 
 
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Новости Беларуси. Мастера биатлона на этой неделе вовсю боролись за медали на чемпионате мира, сообщили в программе «Неделя спорта». Выступление белорусов в...
 
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