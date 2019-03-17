В Беларуси с 17 марта изменили схему возврата денег за некачественные ЖКУ. Как это работает

В Беларуси с 17 марта изменили порядок перерасчета платы за основные ЖКУ, а также, а также за услуги, предоставленные с грубыми недостатками или не предоставленные совсем. Изменения предусмотрены постановлением правительства № 133. Какие новшества ввели для потребителей и поставщиков жилищно-коммунальных услуг?



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что изменилось в возврате денег за воду?

Раньше можно было потребовать перерасчет в размере 10% от стоимости воды, если она не соответствовала санитарным нормам, например в ней завышены показатели железа, отмечается на портале коммунальной грамотности населения. В денежном выражении это выливалось в несущественные суммы — в среднем семья из трех человек, проживающая в двухкомнатной квартире, могла вернуть чуть больше рубля, поэтому потребителю просто не хотелось возиться со сбором документов. Сейчас размер перерасчета будет поэтапно увеличиваться до 30%, и в этом случае речь идет уже о куда более внушительных суммах.

Плата за некачественную холодную питьевую воду будет уменьшаться: в 2019 и 2020 годах — на 10%, в 2021 и 2022 годах — на 15%, в 2023 году — на 20%, в 2024 году — на 25%, в 2025 году и последующие годы — на 30%. Но деньги коммунальники вернут только за то время, которое некачественно оказывали услуги.

«Положение вводит возможность пересчитать стоимость воды в случае предоставления услуги с перерывами. То есть, если в течение месяца воду будут отключать более двух раз на время, превышающее установленное техническими нормативными правовыми актами (допустимое расчетное время ликвидации аварий может варьироваться от 8 до 24 часов в зависимости от системы водоснабжения), можно обратиться в организацию с требованием уменьшить на 10% плату, начисленную за весь месяц», — поясняется на портале коммунальной грамотности населения.

Какие новшества в перерасчете платежей за отопление?

Белорусы по-прежнему могут уменьшить плату за тепло, если в квартире холодно — температура воздуха больше суток держится ниже +18°С. После необходимых процедур с замерами температуры специалистами ЖКХ размер платы рассчитывается (уменьшается) с учетом недопоставленного тепла.

«Однако самым спорным вопросом всегда была проблема так называемых перетопов. В некоторых квартирах приходится сутками держать форточки открытыми. А поставщика тепла такая ситуация вполне устраивала, ведь приборы учета на входе в жилой дом не делят гигакалории на нужные и лишние. Документ вводит норму, при которой перетопы станут головной болью не потребителя, а исполнителя услуги. Сейчас предусматривается перерасчет платы за отопление при температуре воздуха в жилом помещении выше +24 °С более суток. То есть, каким бы ни был перегрев, потребитель будет платить по счетчику только за тепло, поддерживающее температуру до +24 °С. Все остальное — за счет организации».



Инфографика gkx.by

Изменения в возврате денег за техобслуживание

Изменился также механизм перерасчета платежей за техобслуживание «в случае несоответствия требованиям технических нормативных правовых актов и законодательству».

Техобслуживание дома — это перечень работ, которые выполняются хаус-мастерами и узкими специалистами в самом доме. Он включает в себя как работы по обслуживанию инженерного оборудования (трубы, сети), так и работы в подвалах, на крышах, чердаках, подъездах и т.д. Все работы выполняются с разной периодичностью (1 раз в месяц, 1 раз в год, 2 раза в год) в разное время. Для этого в организации ЖКХ составляется специальный график и ведется учет.

«Если эти графики нарушаются и работы не проводятся, размер платы за техобслуживание снижается: на 10%, если работы связаны с конструктивными элементами жилого дома, на 25% — с техническим обслуживанием инженерного оборудования, — отмечается на портале. — Важный момент: чтобы стоимость технического обслуживания в случае некачественного оказания услуги уменьшилась в извещениях всех проживающих в доме жильцов, достаточно заявления одного из собственников».

Что изменилось в вывозе мусора?

Некоторые новшества касаются перерасчета за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

«Как и прежде, плата за вывоз мусора уменьшается на то количество дней, когда мусор не вывозился. Только теперь это можно сделать на основании утвержденных схем обращения с коммунальными отходами на территории определенного населенного пункта, — говорится на портале. — Условия вывоза мусора в этих схемах могут быть разные — каждый день или несколько раз в неделю. Все зависит от его образования, количества контейнерных площадок, транспорта, расстояния между населенными пунктами».

Схемы утверждаются исполкомами. Если по схеме отходы должны были быть вывезены 6 раз в месяц, а фактически были вывезены 5 раз, плата за вывоз ТКО уменьшается за 1 раз. С маршрутными графиками обслуживания жилых домов потребители могут ознакомиться в обслуживающей организации.

«Подобный принцип действует и в отношении санитарного содержания вспомогательных помещений. Уборка подъезда и других мест общего пользования проводится в соответствии с графиками, установленными организацией, оказывающей услугу. Если уборки не было (установлен факт неоказания услуги по заявлению потребителя), всем жильцам квартир в подъезде придут извещения с уменьшенной платой», — отмечается на портале коммунальной грамотности населения.

Для чего ввели изменения?

«Правительством принято решение, которым ужесточена ответственность за качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, — говорится на сайте коммунальной грамотности населения. — Работники организаций ЖКХ, обеспечивающих предоставление жилищно-коммунальных услуг, должны понимать, что несоответствие качества таких услуг установленным требованиям, нормативам и параметрам скажется в том числе и на уровне их заработной платы».

Напомним, ранее в Беларуси ввели административную ответственность для коммунальников за лишние выставленные суммы в жировках.