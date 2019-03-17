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Минздрав Британии выступил за запрет рекламы вредной еды до 21.00

18.03.2019 00:06 — Разное | Tut.by  
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Власти Великобритании изучат возможность ограничить рекламу вредной еды на телевидении и в интернете. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявления британских чиновников. Рекламу продуктов, содержащих избыточное количество жира, соли или сахара, могут запретить показывать в дневное и вечернее время до 21:00. Департамент здравоохранения и социального обеспечения (DHSC) заявил, что предлагаемый запрет коснется телепрограмм, онлайн-трансляций и соцсетей.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Раньше запрет на рекламу фаст-фуда действовал только на детских телеканалах и в программах, предназначенных для детей. Однако как показало исследование правительственного медиарегулятора Ofcom, несовершеннолетние 64% времени за телевизором тратят на просмотр программ, не предназначенных для их возраста. В Ofcom также отметили, что все чаще дети могут получить доступ к медиаконтенту с собственных устройств, без надзора родителей. Sky News приводит также данные благотворительной организации Cancer Research, согласно которым просмотр рекламы нездоровой еды находится в прямой связи с ожирением.

«Служба здравоохранения сталкивается все с большим и большим числом детей страдающих от последствий ожирения, поэтому мы обязаны устранить первопричины», — заявил министр здравоохранения Великобритании Стив Брин. Ограничение на рекламу нездоровой пищи станет частью комплекса мер, направленных на борьбу с распространением избыточного веса среди молодежи.

Британский Минздрав сравнивает растущее число случаев ожирения среди детей с эпидемией. Все больше детей страдают от его последствий, включающих астму и диабет. Избыточный вес наблюдается у трети детей, заканчивающих начальную школу в Великобритании.

 
 
Ссылка на источник 74
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Минздрав Великобритании предупреждает об «эпидемии ожирения» среди детей в стране. Для борьбы с ней власти королевства изучают возможность ограничить доступ...
 
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