Минздрав Британии выступил за запрет рекламы вредной еды до 21.00

Власти Великобритании изучат возможность ограничить рекламу вредной еды на телевидении и в интернете. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявления британских чиновников. Рекламу продуктов, содержащих избыточное количество жира, соли или сахара, могут запретить показывать в дневное и вечернее время до 21:00. Департамент здравоохранения и социального обеспечения (DHSC) заявил, что предлагаемый запрет коснется телепрограмм, онлайн-трансляций и соцсетей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Раньше запрет на рекламу фаст-фуда действовал только на детских телеканалах и в программах, предназначенных для детей. Однако как показало исследование правительственного медиарегулятора Ofcom, несовершеннолетние 64% времени за телевизором тратят на просмотр программ, не предназначенных для их возраста. В Ofcom также отметили, что все чаще дети могут получить доступ к медиаконтенту с собственных устройств, без надзора родителей. Sky News приводит также данные благотворительной организации Cancer Research, согласно которым просмотр рекламы нездоровой еды находится в прямой связи с ожирением.

«Служба здравоохранения сталкивается все с большим и большим числом детей страдающих от последствий ожирения, поэтому мы обязаны устранить первопричины», — заявил министр здравоохранения Великобритании Стив Брин. Ограничение на рекламу нездоровой пищи станет частью комплекса мер, направленных на борьбу с распространением избыточного веса среди молодежи.

Британский Минздрав сравнивает растущее число случаев ожирения среди детей с эпидемией. Все больше детей страдают от его последствий, включающих астму и диабет. Избыточный вес наблюдается у трети детей, заканчивающих начальную школу в Великобритании.