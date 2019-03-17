17 марта. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Ирландия - День Независимости, День Святого Патрика (покровителя страны).

Таиланд - День национального бокса Муай Тай (кстати, в Беларуси одна из сильнейших в мире школ муай тай).

ПРИМЕТЫ:

Герасим Грачевник. Прилетает первая весенняя птица - грач. Грач прилетел - через месяц снег сойдёт.

РОДИЛИСЬ:

1789 Эдмунд КИН, великий английский актёр.

1834 Готлиб ДАЙМЛЕР, немецкий инженер, создатель первого мотоцикла. Сын владельца булочно-винной лавки.

1856 Михаил Александрович ВРУБЕЛЬ, российский художник.

1908 Борис Николаевич ПОЛЕВОЙ (КАМПОВ), российский писатель. Фамилией Кампов подписано лишь одно произведение автора - «Мемуары вшивого человека». А потом редактор предложил Кампову фамилию не просто изменить, а перевести с латыни. Так из Кампова, от латинского «кампус» - поле, он стал Полевым.

1938 Рудольф Хаметович НУРИЕВ, знаменитый артист балета. После того как артист остался на Западе (на гастролях в 1961 году в Париже, с собой у него было 36 франков), он стал называть себя НУРЕЕВЫМ.

1947 Аристарх Евгеньевич ЛИВАНОВ, российский актёр.

1951 Курт Фогель РАССЕЛЛ, американский актёр. Живёт с актрисой Голди ХОУН.

1957 Дмитрий Хананович АСТРАХАН, российский режиссёр, актёр и телеведущий. Был пятым ребёнком в семье историков, выходцев из Беларуси. Большинство своих фильмов снимает в Минске. Он совладелец сети кафе-пироговых «Штолле».

1961 Александр БАРД, участник группы «Army of Lovers» (небольшого роста, с усами). Написал книгу о философии и психологии.

1964 Александр Николаевич ШУМИДУБ, белорусский хоккейный вратарь.

1990 Кэти (Кэтлин Женевьева) ЛЕДЕКИ, американская пловчиха.

1995 Елизавета Николаевна АРЗАМАСОВА, российская телеведущая и актриса («Папины дочки»).

СОБЫТИЯ:

1233 Миллионы мышей наводнили город Фрейзинг (Германия), вынудив эвакуироваться всё население города.

1711 ПЁТР I официально объявил Марту СКАВРОНСКУЮ (будущую ЕКАТЕРИНУ I) своей женой.

1845 Англичанин Стивен ПЕРРИ запатентовал эластичный бинт. В этот же день он запатентовал канцелярскую резинку, известную у нас как «резинка для денег». Первоначально она использовалась для скрепления страниц ценных бумаг и прикрепления рецептов к бутылочкам с лекарствами.

1861 В России обнародовали Манифест об отмене крепостного права.

1906 Президент США Теодор РУЗВЕЛЬТ впервые использовал термин «выгребальщик мусора» в отношении журналистов.

1940 В Москве испытали первый танк Т-34.

1960 В Японии поступили в продажу первые в мире разноцветные фломастеры. Спустя несколько месяцев одна немецкая фирма начала импортировать их в Европу. Слово «фломастер» произошло от торговой марки «Flo-Master», так назывались чернила.

1991 Состоялся референдум о сохранении СССР как федерации равноправных республик. За сохранение СССР высказались 112 млн человек из 146 млн, принявших участие в референдуме, или 76%.

2000 В Уганде около тысячи членов религиозной секты «Заповеди божьи» сожгли себя в своей церкви.