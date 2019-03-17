Региональные советы по развитию предпринимательства: диалоговой площадки пока не получается





Работа региональных советов по развитию предпринимательства, созданных с целью решения проблем бизнеса на местном уровне, пока носит скорее хаотичный и формальный характер.

В Беларуси уже поняли, что малый и средний бизнес могут вносить весомый вклад в экономику страны. Пытаясь увеличить деловую активность белорусского бизнеса, власти страны приняли несколько лет назад директиву №4 и в прошлом году Декрет №7.

Однако, как показывает ряд международных исследований, без существования эффективной системы по представительству интересов бизнеса все эти меры будут неэффективны, поскольку будут разработаны без учета реальных проблем бизнеса.

К сожалению, многие проблемы предпринимателей, особенно на уровне регионов, как известно, никак у нас не решаются. Поэтому одним из важнейших событий в области диалога бизнеса и государства в 2018 году стало создание региональных советов по развитию предпринимательства. Их цель – сформировать дискуссионные площадки, где бы решались проблемы бизнеса на местном уровне.

В 41% случаях – во главе чиновники

Как отметил эксперт «Либерального клуба» Никита Беляев, в Беларуси уже хватает достаточно инструментов для решения проблем бизнеса, вопрос только в том, насколько они эффективны.

Эксперты «Либерального клуба» провели исследование, в котором попытались посмотреть, как спустя год после создания советов по развитию предпринимательства в регионах они функционируют.

Первое, на что обратил внимание автор исследования Никита Беляев, это то, кто возглавляет советы. Как известно, одним из требований Совета министров было то, что их должны возглавлять не представители исполкомов, а именно предприниматели.

Между тем, как показали результаты работы, главами советов по развитию предпринимательства в 41% случаях являются чиновники, что является прямым нарушением поручения Совмина.

Также с целью изучения взаимодействия республиканских властей с регионами исследователями был изучен документооборот ОО «Ассоциации нанимателей и предпринимателей» в Витебской области, который показал, что сами госорганы зачастую показывают негативный пример в этом вопросе.

Так, за год в Ассоциацию в Витебске поступило 97 обращений, большинство из которых (71) носило информационный характер. Что означает, что Ассоциацию просто информировали, к примеру, о том, какие были приняты законодательные акты, как проходили ОКСы (общественно-консультативные советы), иными словами, информация просто спускалась сверху вниз.

«Запросов, то есть попыток узнать мнения локального предпринимательства, было только 23. Также было три просьбы о финансировании», – заметил Никита Беляев.

«Например, после принятия Декрета №7 от Министерства экономики поступило в Ассоциацию 8 запросов, а от других ведомств и вовсе около 1-2, – продолжил эксперт. – О чем это говорит? Что локальный бизнес исключен из процесса взаимодействия. Госорганы отправляют запросы на уточнение мнения чаще всего в Республиканскую конфедерацию предпринимательства и т.д., не пытаясь при этом узнать мнение предпринимателей в регионах».

По словам эксперта, витебские предприниматели подтвердили эту проблему. По их словам, они как будто живут на необитаемом острове, где Минск работает отдельно, а Витебск – отдельно.

Нет единого видения целей и задач

В свою очередь, исследователи отметили: хотя советы и были созданы во всех районных и областных центрах страны, однако, их работа до сих пор носит хаотичный и формальный характер.

«Нет, к сожалению четкого понимания, для чего были созданы эти организации», – сказал Никита Беляев и напомнил, что основная их цель – решение проблем бизнеса на региональном уровне.

При этом эксперт признал, что данная цель содержится в очень редких случаях.

Формальный характер работы советов просматривается в том, по мнению Беляева, что в большинстве случаев заседания носят информационный характер: там рассматриваются не проблемы предпринимателей, а какие-то другие вопросы, например, те же нормативно-правовые акты. Также случались ситуации, когда лоббировались интересы какого-нибудь одного бизнеса и председатель говорил о том, что нужно, к примеру, купить оборудование у такой-то и такой компании.

Однако, не обошлось и без положительных примеров, хотя они и единичны.

Так, к примеру, в Новогрудке, по инициативе локального бизнесмена было проведено заседание областного ОКС, и был рассмотрен вопрос конкретного предпринимателя по конкретной проблеме. Потом вопрос был озвучен в облисполкоме, который в свою очередь обратился в Минэкономики, и таким образом проблема была решена.

Бизнес-сообщество не включено в работу

Автор исследования также отметил слабую включенность в работу данных организаций бизнес-союзов. К примеру, в Гродненской области бизнес-союзы и ассоциации не включены ни в один из составов советов по развитию предпринимательства, в остальных областях их участие также минимально.

«Неучастие бизнес-ассоциаций значительно сужает представительство бизнеса в советах по развитию предпринимательства. А ведь это важный член в совете по развитию предпринимательства, поскольку они и поставщики экспертизы, и поставщики коллегиального мнения», – считает Никита Беляев.

Также эксперт обозначил такую проблему, как низкая активность бизнеса в заседаниях советов и ОКС. Это, по мнению Никиты Беляева, может говорить о недоверии к данным видам инструментов. Эксперт назвал это большой проблемой.

В качестве резюме он заметил, что, несмотря на выполнение поручения президента в части создания в каждом районе региональных советов по развитию предпринимательства, пока проблемы бизнеса на местах решать получается с трудом.