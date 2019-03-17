По кличке Бурый: зачем Польша реабилитировала убийцу десятков белорусов

Польские власти реабилитировали террориста Ромуальда Райса по кличке Бурый. Сделали они это через 70 лет после его казни. В начале 1946 года Бурый с подручными уничтожал православных белорусов. Это преступление было признано актом геноцида. На этой неделе польского посла в Минске вызывали в Министерство иностранных дел для разъяснений . Зачем официальная Варшава переписывает историю, попыталась понять корреспондент телеканала «МИР 24» в Беларуси Ольга Баранова.

В ее родные Залешаны поляки пришли в январе 1946-го. Сровняли с землей полсотни домов и убили почти два десятка человек. Не щадили ни женщин, ни детей. Клавдии Александровне тогда было семь. Она одна из немногих, кому удалось спастись.

«Так сердце болит, что нас вообще людьми не считают. В моей деревне они убили 17 человек! В Пухалах была яма, где людей не только убивали, но и мучили», – рассказывает Клавдия Александровна.

Убийства мирных жителей – дело рук банды Бурого. Так называли Ромуальда Райса. Он был бойцом Армии Крайовы. Воевал и против Красной армии, и против немцев. В 1945-м ушел в подполье и стал террористом. В 1946-м он и его банда уничтожали православных белорусов. Жертв на коленях заставляли читать молитвы на польском. Тех, кто не умел, забивали топорами.

В лесу у деревни Старые Пухалы убили 31 крестьянина. На следующий день банда Бурого сожгла Залешаны и Волька-Выгоновскую. Еще 17 жертв. Оттуда Райс отправился в Зани (там погибли 24 человека) и Шпаки – еще семеро. Всего, по официальной версии, они убили 79 человек.

Некоторых деревень уже нет и на карте. Но на Белосточине, как и тогда, живут в основном православные белорусы. Спустя 70 лет люди хранят память о жертвах.

«Бурый был польским националистом и ярым клерикалом-католиком. Он делал различие между православным и католическим населением и считал, что в Польше как в католической стране не должны проживать православные. Террор, развязанный в отношении жителей белорусских деревень, они частично пытались оправдать тем, что белорусские крестьяне способствовали в 1939-1940 году высылке польских помещиков, элиты и установлению советской власти. Поэтому они мстили», – пояснил политолог, кандидат исторических наук, доцент Белорусского национального технического университета Алексей Беляев.

Бурого поймали и казнили в 1949-м. В 1995-м польский военный суд смертный приговор отменил. На этой неделе Институт национальной памяти в Варшаве и вовсе оправдал Райса. Мол, прежние выводы – ошибка, признаков геноцида в действиях Бурого – нет.

«Вина Бурого состоит в том, что он создал ситуацию, с которой не мог справиться и в результате которой, независимо от его намерений, люди, которые ни при каких обстоятельствах не должны были пострадать, были убиты», – заявили в институте.

«Мы все понимаем, что Институт национальной памяти в Польше – это, по сути, идеологический орган, который следит за состоянием исторической науки, направляет ее в определенный, нужный для польского государства вектор, дает оценки в определенном ключе. Если это было допущено, значит, польское руководство не стремится к взаимопониманию с Беларусью. Это плохо», – констатировал белорусский политолог Алексей Дзермант.

В Беларуси уверены, обеляя Бурого, Польша открывает ящик Пандоры. Ведь и в других странах могут найтись те, кто будет оправдывать военных преступников.

Для депутата Игоря Марзалюка «дело Бурого» – это еще и личная история. В 1946-м его предки бежали из деревушки под Белостоком от отряда Ромуальда Райса.

«Бурый со всех точек зрения – юридической, моральной, правовой, по международной оценке любого нормального государства – убийца! Он бандит и убийца. Его антикоммунизм и неприятие советского режима в Польше не оправдывают уничтожения им и его вояками мирного белорусского населения», – подчеркивает депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, историк Игорь Марзалюк.

Теперь в Минске ждут официальных комментариев от Варшавы. Впрочем, даже в Польше не все поддерживают реабилитацию Бурого.

«Для людей этот человек однозначно отрицательный: преступник, убийца, бандит. То, что сегодня его «выбеливают» – это элемент нынешней польской исторической политики. Я считаю, что это попытка перенести акцент, чтобы поддержать миф «проклятых солдат», – говорит историк Томаш Сулима.

«Проклятыми солдатами» в Польше называют тех, кто боролся против советской власти после войны. Это примерно 300 тысяч человек. Все они входили в ту самую Армию Крайовы. Ее генералы готовились вернуть независимость Польше, когда СССР и Германия устанут от войны. 1 марта в небольшом городке Гайновка праздновали день памяти «проклятых солдат» и чествовали и Ромуальда Райса.

«В этих краях польские крайне правые и неофашисты любят устраивать свои шествия памяти Бурого, чтобы показать родственникам и потомкам тех, кого тогда убили, что теперь они там хозяева. Мол, ваши жертвы были напрасны, теперь мы здесь хозяева и не вам добиваться справедливости», – отмечает кандидат исторических наук, заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории Национальной академии наук Беларуси Сергей Третьяк.

Впрочем, выводы Института национальной памяти Польши юридической силы не имеют. Поэтому Ромуальд Райс – все еще военный преступник. Таким он останется в памяти Клавдии Александровны.

«Меня когда-то спросили, что бы вы Бурому сказали сегодня? Я бы его не проклинала. Я в Бога верю. Я бы ему сказала: Ты и я – люди одного Бога. Как ты мог такое сделать? Ты просто преступник», – поделилась Клавдия Александровна.