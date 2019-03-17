|
Прогноз по валютам: самое время идти в обменник доллар на минимуме
– Основной внешний фактор завершившейся валютной недели – укрепление российского рубля. Это связано в первую очередь с ростом нефтяных котировок – в частности, в четверг
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу 15 марта курс доллара в Беларуси достиг минимума с начала года 2,1278 рублей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)