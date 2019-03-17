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Прогноз по валютам: самое время идти в обменник доллар на минимуме

18.03.2019 05:39 — Разное | Myfin  
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Прогноз по валютам: самое время идти в обменник доллар на минимуме
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Прогноз по валютам: самое время идти в обменник доллар на минимуме

– Основной внешний фактор завершившейся валютной недели – укрепление российского рубля. Это связано в первую очередь с ростом нефтяных котировок – в частности, в четверг нефть марки Brent в течение дня достигала $68 за баррель. Это максимальная цена за последние четыре месяца – с середины ноября минувшего года.

 
 
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По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу 15 марта курс доллара в Беларуси достиг минимума с начала года 2,1278 рублей.
 
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