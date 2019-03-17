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«Переговоры с H&M вели с этапа стройки». Как сейчас дела в Galleria Minsk и что еще там откроется

18.03.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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REALTY.TUT.BY продолжает серию материалов об успешных торговых центрах столицы. И сегодня мы расскажем о ТРЦ Galleria Minsk, где осенью откроется первый в Беларуси магазин H&M. Сколько людей посещает торговый центр, чем обоснована платная парковка и почему подростки в холле это не всегда плохо — в материале.


ТРЦ Galleria Minsk открылся в декабре 2016 года на проспекте Победителей. Площадь торгового центра — около 55 тысяч квадратных метров. Здание в числе прочего отличается стильным дизайном: фасад комплекса спроектировала латвийская компания SZK SIA, а интерьер разрабатывала английская Alexandr James. В 2017 году в Galleria Minsk открылся первый в стране магазин одежды Reserved, а в 2019-м заработает первый H&M.


В торговом центре рассказывают, что переговоры со шведским ритейлером велись еще со времен строительства, а договор аренды был подписан в этом январе.

— Были очень жесткие требования в плане инженерии, локации, отделки и имиджа торгового центра. Но сами переговоры были комфортными. Ремонт в помещении начнется в начале лета и продолжится чуть более трех месяцев. Магазин будет исполнен в максимально экологичной концепции.

«37% от всего трафика — девушки от 18 до 27 лет»

Можно предположить, что появление H&M увеличит поток посетителей в Galleria Minsk. Но и сейчас проблем с этим у торгового центра нет.

— В среднем в день к нам приходит более 30 тысяч человек или около миллиона в месяц. В 2018 году наш трафик вырос на 24% по отношению к 2017 году, а в первые месяцы 2019-го показывает рост около 15% к 2018-му.


Сколько из этих людей совершают покупки, в Galleria Minsk не сообщают, но рассказывают, что 40−42% посетителей торгового центра заходят в числе прочего в расположенный там супермаркет «Евроопт». И это неплохие цифры, уверяют в ТЦ.

— Когда более чем 50% потока составляет поток продуктового оператора — это тревожный знак. А все, что ниже 50%, говорит об успешности торгового центра.

Еще одной точкой притяжения в Galleria Minsk является фудкорт, где есть как фастфуд, так и полноценные рестораны.






— Но нет ли такого, что много людей просто приходят в торговый центр поесть и игнорируют магазины?

— Такого нет, ведь мы хорошо поработали с этажностью, и мы видим, что у нас есть второй свет и просматриваемость всех этажей. Мы также видим, что посетители заходят на все этажи. И мы даже во время обеда слышим в лифте от офисных работников: «У нас есть полчаса, давай спустимся в магазин, я там себе платье насмотрела».


И эта реплика звучит от лица женщины неспроста. Ведь ядерная аудитория Galleria Minsk — девушки 18−27 лет. Они составляют 36−37% от всего трафика, и именно на них направлена основная маркетинговая активность. В торговом центре также делают упор на привлечение семейной аудитории.

— Мы устраиваем детские праздники, приглашаем визажистов, специалистов по ЗОЖу, по построению личного бренда и другое. В общем, проводим открытые мероприятия на такие тематики, которые могли бы быть интересными девушкам и молодым мамам.

«Подростки в ТЦ — это, скорее, социальная проблема»

Но есть в Galleria Minsk и еще одна визуально очень заметная группа посетителей — подростки. О ней мы неоднократно писали как о проблеме ТЦ.

— Стоит отметить, что за последние несколько лет аудитория торговых центров сильно помолодела. И молодежь в ТЦ — это, скорее, социальная проблема. Им нечем себя занять, и для них торговые центры являются местами встреч и притяжения, где они проводят время.



— Для вас это проблемная категория? Мне, например, она кажется проблемной. Грубо говоря, трафик делают, а ничего не покупают.

— Это категория, которая создает некоторое беспокойство. Поэтому мы ввели очень много правил поведения в нашем торговом центре для того, чтобы эту категорию нашей аудитории поставить в какие-то рамки и сделать более комфортным нахождение рядом с ними остальных покупателей. И в чем-то это даже хорошо. Ведь подростки перестают быть на улице, где их вообще ничто не ограничивает. Они оказываются в пространстве, где много людей, где есть какие-то правила и рамки. Они приучаются быть в обществе — в красивой обстановке и рядом со взрослыми. И мы понимаем, что эта аудитория через несколько лет вырастет и будет лояльна к нашему торговому центру, потому что у них здесь, например, первое свидание произошло. И эта девушка уже со своим мужем будет приходить сюда при прочих равных.


— Но покупают ли они сейчас что-то? Или максимум напиток в «Евроопте»?

— Нет, они тоже совершают покупки: мы видим, что они выходят с пакетами. И если они не покупают в будни, то в выходные они приводят сюда родителей и что-то покупают. К тому же, как мы уже говорили, если он покупатель не сегодняшнего дня, то он наш покупатель завтрашнего дня.


В торговом центре также отмечают, что подростков с момента открытия у них стало заметно меньше. Мол, их уже не так много, как кажется.

— Мы провели более глубокий анализ. Сразу смотришь — действительно кажется, что вокруг молодежь, а когда начинаешь присматриваться, то понимаешь — все разные. Есть два человека, которые просто встретились, а есть пара, у которой маленький ребенок в коляске. И эта общая масса создает впечатление совсем молодежной аудитории. Но они, повторюсь, быстро переходят из категории подростков в категорию молодых родителей.


«Негатив вызвало бы любое решение по парковке»

Еще один дискуссионный вопрос в Galleria Minsk — отсутствие бесплатной парковки. Первые четыре часа один час стоянки тут стоит 50 копеек, после четырех часов — рубль.

— Это обратная сторона медали нашей локации. В этой части города не так много стоянок. Мы прогнозировали это еще до открытия и изначально планировали постепенно сделать паркинг платным. Ведь ситуация была такова, что посетитель не мог найти место.


— А не было варианта сделать бесплатным первый час? Многим бы этого хватило.

— Мы обсуждали и час, и два. Мы обсуждали практику и нашу, и других торговых центров. Но ведь за час можно прийти не только в наш ТЦ, но и посетить какой-то офис рядом и так далее. И получается, что человек в этом случае приезжает не к нам, но занимает место нашего гостя.

Поэтому в торговом центре считают, что 50 копеек в центре города за час — оптимально и недорого. «Но негатив вызвало бы любое решение», — говорят там.

«Мы остаемся на связи с Inditex»

Что же касается дальнейших планов Galleria Minsk, то они не ограничиваются приходом H&M.

— Процент заполнения нашего торгового центра — 95%. Осталась свободна одна небольшая локация и несколько покрупнее. Ведь мы понимаем, что за H&M могут выйти еще некоторые операторы, и мы оставляем для них место в резерве.


А уже в апреле в торговом центре должны заработать магазины Miniso и Okaidi. На лето также запланированы открытия новых точек, но напоследок мы интересуемся, почему в Galleria Minsk так и не появились бренды Inditex — Zara, Bershka и другие.

— Inditex заходит, как правило, определенным набором брендов, что требует большого объема площадей. Переговоры на стадии строительства велись и с Inditex, но на тот момент у нас уже были подписаны контракты и мы не могли обеспечить им достаточные площади для всего набора брендов. Но мы остаемся на связи, и если компания запланирует выйти отдельными магазинами — можем договариваться.

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Теги: Минск
 
 
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Сколько людей посещает торговый центр, чем обоснована платная парковка и почему подростки в холле это не всегда плохо - в материале.
 
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