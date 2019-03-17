|
С полноценной спальней и гостиной. Дизайнеры показали проект «однушки» для молодого парня
Студия дизайна интерьера
— В этой квартире нам пришлось перенести лишь проем в санузле. На самом деле со свободной планировкой приятно работать — не надо ничего сносить, — рассказали дизайнеры. — А здесь еще и не пришлось возводить каких-то капитальных стен. Мы и без них придумали, как идеально выделить зону сна, огородив ее стеклянной перегородкой.
В отделке квартиры дизайнеры остановились на светлых теплых тонах и природных материалах.
Прихожая
Прихожую отделили от кухни лишь воздушным стеллажом. В качестве напольного покрытия использовали плитку небольшого формата с неброским рисунком. Вдоль стены поместился компактный шкаф для верхней одежды, открытые вешалки и банкетка.
Кухня
Зону кухни визуально отделили от гостиной с помощью покрытия пола: плитка использована такая же, как и в прихожей, чтобы не сильно дробить помещение.
Сама кухня небольшая, но функциональная и эргономичная. Дизайнеры отдали предпочтение молочным фасадам сверху и деревянным — внизу. Фартук выложен из плитки теплого песочного тона.
Обеденная зона отдельно подсвечивается с помощью регулирующегося торшера на два плафона. Компактный стол-трансформер удобен и для повседневной жизни, и для приема гостей.
Гостиная
Обеденная зона плавно перетекает в гостиную. По цветовой гамме и материалам мебели она не отличается от других зон. Этот прием оберегает помещение от сильного дробления и дает ощущение единой концепции интерьера.
Вдоль стены предусмотрен полуоткрытый стеллаж для книг и декора, а также ниша под ТВ.
Напротив ТВ-зоны — небольшой диван. За ним — стеклянная полуматовая перегородка, которая отделяет спальню от гостиной.
Спальня
Спальня на пару тонов темнее от цветовой гаммы основного интерьера. Чтобы сэкономить пространство и разместить тут все необходимое, поставили встроенный шкаф до потолка.
Освещение в спальне предусмотрено общим подвесным светильником, а также регулирующими бра над кроватью для чтения.
Санузел
Санузел совмещенный. Он выполнен в таких же тонах, как и сама квартира.
Особенность его в том, что вместо ванны установлена душевая кабина нестандартного размера. А так же во встроенном шкафу спрятана стиральная и сушильная машина.
Лоджия
Большим плюсом оказалось то, что на лоджию можно выйти из спальни и гостиной.
Сплошное панорамное остекление дарит шикарный вид на ботанический сад. Поскольку такая лоджия вполне может стать местом отдыха, на ней разместили кофейный столик с креслами из ротанга.
Дизайнеры уверены, что квартира благодаря грамотному зонированию и теплым оттенкам получилась комфортной и уютной.
Партнер проекта:
Студия дизайна интерьера
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дизайнеры студии «ДиКинг» показали стильный проект однокомнатной квартиры.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)