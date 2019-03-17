С полноценной спальней и гостиной. Дизайнеры показали проект «однушки» для молодого парня

Студия дизайна интерьера «ДиКинг» сделала интересный проект «однушки» для молодого парня. Дизайнерам досталась квартира площадью 42 квадратных метра со свободной планировкой и задача зонировать пространство так, чтобы было место и для сна, и для кухни, и для гостиной. Смотрите, как у них это вышло.



Изображение: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

— В этой квартире нам пришлось перенести лишь проем в санузле. На самом деле со свободной планировкой приятно работать — не надо ничего сносить, — рассказали дизайнеры. — А здесь еще и не пришлось возводить каких-то капитальных стен. Мы и без них придумали, как идеально выделить зону сна, огородив ее стеклянной перегородкой.



Изображение: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

В отделке квартиры дизайнеры остановились на светлых теплых тонах и природных материалах.

Прихожая



Изображение: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Прихожую отделили от кухни лишь воздушным стеллажом. В качестве напольного покрытия использовали плитку небольшого формата с неброским рисунком. Вдоль стены поместился компактный шкаф для верхней одежды, открытые вешалки и банкетка.



Изображение: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Кухня

Зону кухни визуально отделили от гостиной с помощью покрытия пола: плитка использована такая же, как и в прихожей, чтобы не сильно дробить помещение.



Изображение: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Сама кухня небольшая, но функциональная и эргономичная. Дизайнеры отдали предпочтение молочным фасадам сверху и деревянным — внизу. Фартук выложен из плитки теплого песочного тона.



Изображение: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Обеденная зона отдельно подсвечивается с помощью регулирующегося торшера на два плафона. Компактный стол-трансформер удобен и для повседневной жизни, и для приема гостей.

Гостиная

Обеденная зона плавно перетекает в гостиную. По цветовой гамме и материалам мебели она не отличается от других зон. Этот прием оберегает помещение от сильного дробления и дает ощущение единой концепции интерьера.



Изображение: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Вдоль стены предусмотрен полуоткрытый стеллаж для книг и декора, а также ниша под ТВ.



Изображение: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Напротив ТВ-зоны — небольшой диван. За ним — стеклянная полуматовая перегородка, которая отделяет спальню от гостиной.



Изображение: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Спальня

Спальня на пару тонов темнее от цветовой гаммы основного интерьера. Чтобы сэкономить пространство и разместить тут все необходимое, поставили встроенный шкаф до потолка.



Изображение: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Освещение в спальне предусмотрено общим подвесным светильником, а также регулирующими бра над кроватью для чтения.



Изображение: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»



Изображение: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Санузел

Санузел совмещенный. Он выполнен в таких же тонах, как и сама квартира.



Изображение: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Особенность его в том, что вместо ванны установлена душевая кабина нестандартного размера. А так же во встроенном шкафу спрятана стиральная и сушильная машина.



Изображение: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Лоджия

Большим плюсом оказалось то, что на лоджию можно выйти из спальни и гостиной.



Изображение: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Сплошное панорамное остекление дарит шикарный вид на ботанический сад. Поскольку такая лоджия вполне может стать местом отдыха, на ней разместили кофейный столик с креслами из ротанга.



Изображение: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»



Изображение: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Дизайнеры уверены, что квартира благодаря грамотному зонированию и теплым оттенкам получилась комфортной и уютной.

Партнер проекта:

Студия дизайна интерьера «ДиКинг» . Разработка индивидуальных дизайн-проектов квартир, частных домов, а также помещений общественного назначения. Разработка полной документации, реализация проектов под ключ.