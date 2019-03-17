Авария на Городокщине

Смертельное ДТП произошло 16 марта на 16-м километре объездной автодороги граница Российской Федерации – Витебск – Гомель – граница Украины.





Авария произошла по причине того, что 43 –летний водитель Nissan Primera не справился с управлением и совершил наезд на металлическое отбойное ограждение. В результате автомобиль опрокинулся на крышу. Водитель и пассажир, который находился на переднем сиденье, мужчина 1968 года рождения, погибли на месте происшествия. В машине, на заднем сиденье, ехало еще двое пассажиров.

Начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючицдобавил:

- Скорую помощь и сотрудников Госавтоинспекции вызвали очевидцы аварии. После осмотра врачей мужчина 1952 года рождения доставлен в больницу, второй пассажир не пострадал. Со слов одного из пассажиров, ДТП произошло в момент обгона попутного автомобиля. По данному факту проводится проверка.

По материалам https://www.sb.by/articles/avariya-v-gorodokskom-rayone-unesla-dve-zhizni.html