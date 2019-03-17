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Литва проведет учения на случай аварии на БелАЭС
Осенью в Литве пройдут учения, в рамках которых будут отрабатывать действия на случай аварии на БелАЭС. Атомная электростанция строится в Островецком районе в паре десятков километров от литовской границы и в полусотне от Вильнюса.
По информации
В учениях, которые намечены на 1-4 октября, будут принимать участие не только специальные службы, но также к ним привлекут население. На учениях попробуют максимально реалистично воспроизвести возможную чрезвычайную ситуацию. Будет отрабатываться работа государственного центра по операциям экстремальных ситуация, местных центров, госучреждений, обеспечение связи и т.д. Кроме того, Литва проведет проверку государственной и муниципальных систем оповещения населения. Планируется отработать отбор проба для радиационного контроля, эвакуацию населения.
В конце февраля Департамент противопожарной безопасности и спасения уже провел подготовительную конференцию для госучреждений.
Первый энергоблок на БелАЭС планируется запустить в этом году.
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Осенью в Литве пройдут учения, в рамках которых будут отрабатывать действия на случай аварии на БелАЭС. Атомная электростанция строится в Островецком районе в...
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