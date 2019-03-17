Литва проведет учения на случай аварии на БелАЭС









Delfi , учения запланированы в Вильнюсском и Швенченском районах. Возможно, они состоятся также в Вильнюсе. По информации, учения запланированы в Вильнюсском и Швенченском районах. Возможно, они состоятся также в Вильнюсе.





В учениях, которые намечены на 1-4 октября, будут принимать участие не только специальные службы, но также к ним привлекут население. На учениях попробуют максимально реалистично воспроизвести возможную чрезвычайную ситуацию. Будет отрабатываться работа государственного центра по операциям экстремальных ситуация, местных центров, госучреждений, обеспечение связи и т.д. Кроме того, Литва проведет проверку государственной и муниципальных систем оповещения населения. Планируется отработать отбор проба для радиационного контроля, эвакуацию населения.









В конце февраля Департамент противопожарной безопасности и спасения уже провел подготовительную конференцию для госучреждений.





Первый энергоблок на БелАЭС планируется запустить в этом году.