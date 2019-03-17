Перестанут ли силовики кошмарить бизнес?

"Завтра твоей страны" . Законодатели внесли изменения в некоторые статьи Уголовного кодекса, благодаря которым наказание за экономические преступления будет менее суровым. С июля, возможно, меньше бизнесменов будет попадать в тюрьму. Как обещает закон о внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь, лишать свободы за не представляющие большой общественной опасности и менее тяжкие преступления будут только при наличии отягчающих обстоятельств. За исключением привлеченных к ответственности за контрабанду, незаконный экспорт и отмывание преступных доходов. Кроме этого планируется отменить дополнительное наказание в виде полной конфискации имущества, пишет





Карягин: Бизнесмены отказывались от собственности, чтобы ее не лишиться





— Страдали не только «нечестные» бизнесмены. К сожалению, в стране была завышенная субсидиарная ответственность, контрольные надзорные органы не всегда справедливо рассматривали вопросы. Было много субъективизма, часто не было понятно, за что именно наказывают и применяют конфискацию, − отмечает председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин.





В 2018 году имущества лишились 80 обвиненных по экономическим статьям бизнесменов. Их могло быть намного больше, если бы остальные не «подстраховались», убежден Владимир Карягин. Многие участники экономических процессов ведут двойную жизнь, потому что боятся иметь собственность и недвижимость. Бизнесмены часто передают ее родственникам и каким-то аффилированным лицам.





Страх и неуверенность – не лучшие мотивы для развития деятельности в стране, подчеркивает Владимир Карягин. Это одна из причин, по которой некоторые предприниматели уезжают и становятся резидентами других стран, создают там рабочие места и платят налоги.

— Предложение об отмене конфискации на протяжении многих лет мы формулировали в Национальной платформе бизнеса Беларуси. И можно сказать, что бизнес услышали. Поэтому мы приветствуем эти изменения, — говорит председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства.

И добавляет, что подобные изменения позитивно скажутся на деловом и инвестиционном климате страны, потому что декриминализуют хозяйственную деятельность, снизят риски, повысят уровень доверия зарубежных партнеров к стране и бизнесу. Все это отразится на результатах экономической деятельности субъектов хозяйствования и на конкурентности страны на мировых рынках.

Если изменения будут работать, как написано в документах, они станут позитивным вкладом в налаживание отношений бизнеса с государством. Возможно, начнут возвращаться на родину активные и способные создать новый бизнес люди. А уже рост бизнеса и крупного национального капитала будет основой для создания национального среднего класса.

− Нашей стране нужен сильный средний слой – образованные люди, имеющие собственность, недвижимость, навыки. И это не только предприниматели. Средний класс будет способствовать развитию экономики, увеличению ВВП, повышению среднего уровня доходов и производительности, — считает Владимир Карягин.

Изменения скажутся и на благонадежности местного бизнеса в глазах иностранных инвесторов.

— Нам надо привлекать инвестиции, грубо говоря, десятки-сотни миллиардов долларов в ближайшие годы, чтобы увеличить ВВП до 100 миллиардов. От малого бизнеса правительство хочет видеть 50% ВВП. Значит, он тоже должен найти инвестиции и привлечь партнеров, которые будут уверены, что с их контрагентами ничего не произойдет, и их деньги не исчезнут, — говорит председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства.



Маргелов: Давайте не забывать о принципе справедливости

Порядочные предприниматели разницы не заметят, считает сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов. Изменения коснутся тех, кто склонен рисковать.

Эксперт подчеркивает, что при изменении мер в отношении нарушивших экономические статьи Уголовного кодекса важно отделять бизнесменов, которые нарушили закон впервые, от тех, кто делает это системно.





— Есть те, кто потерял страх и «берет» много лет. Но есть ряд случаев, когда человек жил честно, а к нему пришли и взяли, как говорится, под белы руки, забрав сразу все, что он заработал — Виктор Маргелов не считает, что это справедливо.

Если нарушения закона продолжались долго и есть доказательства того, что значительную часть своего имущества человек получил нечестным способом, то применение конфискации уместно, подчеркивает сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства.

Главное, по его словам, быть справедливыми, тем более что сейчас у бизнеса и населения чувство справедливости обострено.

Бадей: Изменения в кодексе – это хорошо, но как все будет на практике?

Почетный председатель Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского Георгий Бадей признает, что изменения на законодательном уровне, безусловно, положительные. Но пока остается открытым вопрос, как это будет работать в правоприменительной практике.

— Если действительно не будут искать другие пути, как «ограбить» бизнес, это успокоит людей, развяжет им руки. Это положительно скажется на бизнес-климате, — cчитает Георгий Бадей.



Чем меньше различного рода ограничений и рисков для предпринимательской деятельности, чем больше свободы действий, тем лучше для бизнеса и, соответственно, экономики, говорит эксперт.