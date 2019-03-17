Проклятие «Последнего героя»: Началова стала девятой жертвой

По ее словам, ране при различных обстоятельствах погибли автор проекта Сергей Супонев и ведущий первого сезона Сергей Бодров. Кроме того, в шоу принимала участие певица Жанна Фриске, музыкант Крис Кельми, рэпер Кирилл Толмацкий (Децл) и актриса Вера Глаголева, которые также впоследствии ушли из жизни. Однако Бутырская вспомнила даже не всех погибших.





Перед съемками шоу «Последний герой», участники которого соревновались между собой на необитаемых островах в Карибском море, местные жители предупреждали организаторов о том, что ранее эта территория принадлежала племенам майя. По их словам, съемки на островах и игры в костюмах местных племен могли разозлить местных духов.





Первым из тех, кто занимался производством телешоу, погиб продюсер и телеведущий Сергей Супонев, который был одним из авторов нового проекта. В начале декабря 2001 года, меньше чем через месяц после начала демонстрации «Последнего героя» по российскому телевидению, его снегоход занесло во время езды по покрывшейся льдом Волге, и он врезался в деревянные мостки речной пристани. В результате произошедшего Супонев получил смертельные травмы.





Смерть ведущего первого сезона программы актера Сергея Бодрова предположительно наступила в результате схода ледника в Кармадонском ущелье 20 сентября 2002 года. Бодров участвовал в съемках фильма «Связной», никто из съемочной команды не смог спастись. Спасательные работы велись несколько месяцев, а группа добровольцев оставалась на леднике до начала 2004 года, однако останки Бодрова обнаружить не удалось.









Участник первого сезона передачи Сергей Сакин пропал 24 ноября 2017 года по пути из города Мышкин Ярославской области в Москву. Труп был обнаружен полицией в мае следующего года после схода снежного покрова в 50 метрах от места, где мужчину видели в последний раз. Вещи Сакина были нетронуты, на теле не было обнаружено следов насилия.





Жанна Фриске, которая участвовала вместе с Началовой в съемках четвертого сезона «Последнего героя», узнала о неоперабельной опухоли головного мозга во время беременности. Певица проходила курс лечения в США и России. Ее смерть наступила 15 июня 2015 года в подмосковной Балашихе.





А в январе 2018 года стало известно о смерти победительницы того же сезона шоу — Яна Волкова умерла в возрасте 55 лет. Родственники предпочли не разглашать причину смерти, сказав лишь, что она наступила после долгой болезни.





Вместе с Началовой, Фриске и Волковой в том же сезоне программы принимал участие и рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл.